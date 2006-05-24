Завтра в Україні град і шквали

25 травня за прогнозами синоптиків Укргідрометцентру на території України буде хмарно з проясненнями. В Україні, крім Приазов’я та Криму, пройдуть дощі, грози, вдень в центральних та південних областях місцями град, шквали 15-20 м/с. Вітер північно-західний, на півдні та сході південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 12-17°, на заході 6-11°; вдень 23-28°, на півдні та сході місцями до 31°, у західних, північних та Вінницькій області 14-19° (в Карпатах вночі 1-6° тепла, вдень 7-12°).

26-27 травня очікується мінлива хмарність. Часом невеликі дощі (в Карпатах, 26 травня і в південній та східній частині країни місцями помірні дощі), грози, подекуди град. Вітер західний, північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 5-10° тепла (25 травня на півдні Лівобережжя та в Криму 12-17°), вдень 15-20°, у південній частині до 23°; в Карпатах вночі 0-5° тепла, вдень 8-13°.

28-29 травня утримається прохолодна погода з короткочасними дощами та грозами.

У м.Києві та столичній області 25 травня буде хмарно з проясненнями. Дощі, грози. Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с, при грозах поривчастий. Температура у Києві вночі 12-14°, вдень 15-17°; по області вночі 12-17°, вдень 14-19°.

26-27 травня синоптики прогнозують мінливу хмарність. Увечері 26 і протягом 27 травня пройдуть невеликі дощі, місцями грози, слабкий град; в решту часу без істотних опадів. Вітер західний, північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 5-10° тепла, вдень 15-20°.

28-29 травня утримається прохолодна погода з короткочасними дощами та грозами.