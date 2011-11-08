Литвин відклав підписання скандального закону

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН відклав підписання закону щодо квот на вітчизняний продукт у теле- і радіоефірі до усунення неузгодженостей в тексті документу.

Про це йдеться у переданому УНІАН повідомленні прес-секретаря голови парламенту.

«В.ЛИТВИН підтримав пропозиції Головного юридичного управління Апарату Верховної Ради України щодо необхідності усунення неузгодженостей у прийнятому Законі України «Про внесення змін до Закону України «Про телебачення і радіомовлення» щодо приведення у відповідність із вимогами Європейської конвенції про транскордонне телебачення до програмної концепції мовлення» і направив текст закону, підготовленого для підпису керівнику парламенту, до Комітету Верховної Ради України з питань свободи слова та інформації!, - говориться в повідомленні.

В.ЛИТВИН, відповідно до статті 131 Регламенту Верховної Ради України, доручив Комітету з питань свободи слова та інформації підготувати та внести на розгляд парламенту пропозиції щодо усунення неузгодженостей в документі в частині долі продукту в ефірі теле- та радіоорганізацій, а також в частині використання термінів «національний аудіовізуальний продукт» та «програми українського виробництва».

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада 3 листопада скоротила до 25% частку української аудiовiзуальної продукцiї в ефiрi телерадiоорганiзацiй.

Ранiше ця квота була на рiвнi 50%.

У разi пiдписання закону Президентом, в загальному обсязi мовлення кожної телерадiоорганiзацiї нацiональний аудiовiзуальний продукт або музичнi твори українських авторiв чи виконавцiв матимуть становити не менше за 25%. Решту 75% продукту нададуть iноземним виробникам.

Разом з тим в Адміністрації Президента України пообіцяли уважно розглянути ухвалений ВР закон про зниження квоти для національного аудіовізуального продукту з 50% до 25%.

"Президент Українi Вiктор ЯНУКОВИЧ уважно стежить за розвитком ситуацiї в цiй сферi. Глава держави неодноразово наголошував на необхiдностi зваженого i розважливого пiдходу до цiєї болючої теми", - йдеться, зокрема, у вiдповiдi прес-служби Президента на запит видання "Дзеркало тижня" про можливiсть застосування вето до закону.