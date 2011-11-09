Тимошенко стало гірше - не може самостійно пересуватися

Станом на сьогоднішній день стан здоров’я екс-прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО значно погіршився, і вона не може самостійно ходити.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в інтерв’ю журналістам після завершення зустрічі з Ю.ТИМОШЕНКО повідомив її адвокат Сергій ВЛАСЕНКО.

«Тільки що я мав можливість поспілкуватися з Юлією Володимирівною. Близько трьох годин я очікував зустрічі з нею, оскільки стан здоров’я не дозволяє їй самостійно пересуватися приміщенням слідчого ізолятора. Я мав з нею побачення близько півтори години. Ще раз підкреслюю – стан її здоров’я значно, значно погіршився», - сказав С.ВЛАСЕНКО, додавши, що Ю.ТИМОШЕНКО дійшла на зустріч лише за допомогою працівників СІЗО.

За словами С.ВЛАСЕНКА, погіршення стану здоров’я Ю.ТИМОШЕНКО пов’язано з умовами перебування в СІЗО. «Лікарі, які дали свої рекомендації… Я не бачив лікарів, тому мені важко говорити. Я не знаю діагнозу, але наскільки мені відомо, їй рекомендований постільний режим, рекомендовано не перебувати у приміщеннях, в яких температура нижче 14-15 градусів, оскільки це впливає на стан здоров’я», - зазначив адвокат.

При цьому він підкреслив, що у слідчому ізоляторі достатньо холодно. І навіть він, очікуючи зустрічі зі своєю підзахисною в кімнаті для зустрічей, «чесно кажучи, замерз, хоча не вважаю себе людиною, яка потерпає від холоду».

На уточнююче запитання, чи під час зустрічі говорила Ю.ТИМОШЕНКО адвокатові, що саме у неї болить, С.ВЛАСЕНКО зазначив, що мова, як і раніше, йде про проблеми з хребтом. За його словами, ще з понеділка Ю.ТИМОШЕНКО не вставала з ліжка.