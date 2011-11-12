В Європі заявляють, що шлях до ратифікації Угоди з Україною – відкритий

Єврокомісія заявляє, що шлях до ратифікації Угоди про асоціацію з Україною – відкритий.

Про це власному кореспондентові УНІАН у Брюсселі повідомив представник Єврокомісії Пітер СТАНО по завершенню 21-о пленарного раунду переговорів між ЄС та Україною в Брюсселі.

«ЄС вітає дуже значний прогрес, досягнутий під час сьогоднішнього раунду, після чого лише одне питання з тексту Угоди залишається відкритим для вирішення на найвищому політичному рівні», – заявив представник Єврокомісії.

«Більше ніяких пленарних раундів не заплановано. Однак контакти між переговірниками триватимуть», - додав П.СТАНО.

Він також зазначив, що ЄС очікує на «фіналізацію» Угоди, щойно політична ситуація в Україні буде сприятливою.

Як повідомляв УНІАН, Україна та ЄС розпочали переговори щодо Угоди про асоціацію у 2007 році, а про зону вільної торгівлі, яка є частиною Угоди, – у 2008 році. Сторони планували завершити переговори про Угоду до кінця цього року і парафувати її на саміті Україна-ЄС у грудні в Києві.

Сьогодні прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ заявив, що текст договору про створення зони вільної торгівлі між Україною і Євросоюзом практично готовий, а текст Угоди про асоціацію – узгоджений.

За його словами, Україна на переговорах з ЄС погодилася на всі розумні компроміси.

Разом з тим, прем`єр зазначив, що цей договір не влаштовує повністю обидві сторони. Проте, за словами М.АЗАРОВА, плюсів у ньому значно більше, і в історичній перспективі він зіграє велику роль.

Також він повідомив, що відпрацювання тексту Угоди про політичну асоціацію практично завершене. М.АЗАРОВ зазначив, що між Україною і Європейським Союзом залишився тільки один неузгоджений пункт: українська сторона наполягає на згадці в тексті Угоди про перспективу членства в ЄС. За словами голови уряду, Євросоюз пропонує інше формулювання з цього питання, проте М.АЗАРОВ не уточнив, яке саме.

Україну чекає тривалий період з розвитку і виконання взятих на себе зобов`язань, резюмував прем’єр.