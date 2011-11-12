Фракція ПР може не послухатися Януковича щодо статті Тимошенко?

Фракція Партії регіонів не завжди погоджується з позицією президента Віктора Януковича.

Про це заявила радник президента Ганна Герман в інтерв’ю "Бі-Бі-Сі", відповідаючи на питання, чи послухає фракція президента щодо голосування за декриміналізацію статей Кримінального кодексу.

"Авторитет президента є незаперечним, дуже високим. Але виникають і такі питання, як і з законом про квотування української продукції. Фракція ухвалила самостійне рішення, хоча приписи, висновки адміністрації президента були негативними", - сказала вона.

"Ми не висловлювали підтримки. Але парламент є парламент, і у нас не тоталітарна держава", - зазначила Герман.

Коментуючи перспективи декриміналізації 365 статті Кримінального кодексу, за якою засуджено екс-прем'єра Юлію Тимошенко, Герман сказала:

"У демократичному суспільстві не можна брати "під козирьок" чиїсь накази. Це є процес, у якому треба поважати і дискусію, і дискутантів, і перш за все, поважати суд".

Вона також підкреслила, що з ситуації з Тимошенко "Україна має вийти із уроком стосовно того, як треба реформувати правоохоронну систему і судочинство, щоб не мати таких речей, на які мусив би реагувати світ".

"Слід винести з цієї історії демократичний урок і зробити вимір справедливості в Україні таким, як у Європі. І це те, що ми плануємо зробити і ми це зробимо", - пообіцяла Герман.

Українська правда