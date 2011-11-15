Григорович каже, що податок на багатство гальмує сама влада

Народний депутат від «Нашої України» Лілія ГРИГОРОВИЧ наголошує, що запровадження податку на багатство гальмує лише влада.

Як повідомили УНІАН в прес-службі «Нашої України», про це Л.ГРИГОРОВИЧ заявила, коментуючи проект закону «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо запровадження податку на багатство», анонсований віце-прем’єром з питань соціальної політики Сергієм ТІГІПКОМ.

«Закон про оподаткування багатства мав бути прийнятий вже давно. Такий закон діє в усіх розвинутих країнах, а в період складної економічної ситуації ставки податків на багатство лише зростають. Але в Україні запровадження податків на багатство гальмує сама влада», - вважає Л.ГРИГОРОВИЧ.

При цьому вона наголосила, що у соціально-економічній сфері влада реалізує цинічну політику подвійних стандартів: з одного боку, брутально урізаються виплати для малозабезпечених громадян, чорнобильців, афганців, погіршуються умови пенсійного забезпечення, а з іншого - відсутні будь-які дії щодо скасування привілеїв високопосадовців, оподаткування наддоходів олігархів та протидії виведенню коштів в офшори.

Л.ГРИГОРОВИЧ нагадала, що вона ще в квітні цього року внесла на розгляд Верховної Ради законопроекти № 8436 «Про соціальну відповідальність великого бізнесу перед суспільством» та № 8437 «Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо оподаткування наддоходу з фізичних осіб)», але через протидію депутатів від парламентської більшості ці законопроекти досі не включені в порядок денний.

«Влада свідомо блокує соціально важливі законодавчі ініціативи від опозиції, а пізніше нашвидкуруч переробляє їх і видає за свої. Без опозиції, яка в цих несприятливих умовах намагається захистити інтереси людей, ця влада взагалі ні на що не спроможна», - підкреслила Л.ГРИГОРОВИЧ, додавши, що депутати від «Нашої України» вимагатимуть, щоб одночасно із урядовим законопроектом про запровадження податку на багатство були розглянуті відповідні законопроекти від опозиції.

Депутат зазначила, що у законопроекті Міністерства соціальної політики є суттєві недоліки, які можуть звести його застосування нанівець, зокрема, надмірно завищені індикатори щодо визначення багатства, які не відповідають розмірам доходів і майна більшості українців. На думку Л.ГРИГОРОВИЧ, це може привести до того, що зазначений податок не стосуватиметься, наприклад, власників житлової нерухомості, площа якої становить від 150 до 300 кв. м для квартир, та від 300 до 600 кв. м для будинків.

Крім того, оскільки дія урядового законопроекту не розповсюджуватиметься на юридичних осіб, власність, яка відповідно до закону підпадає під визначення «багатство», буде реєструватися саме на них.