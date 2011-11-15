Григорович каже, що податок на багатство гальмує сама влада
"Закон мав би бути прийнятий давно"
Народний депутат від «Нашої України» Лілія ГРИГОРОВИЧ наголошує, що запровадження податку на багатство гальмує лише влада.
Як повідомили УНІАН в прес-службі «Нашої України», про це Л.ГРИГОРОВИЧ заявила, коментуючи проект закону «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо запровадження податку на багатство», анонсований віце-прем’єром з питань соціальної політики Сергієм ТІГІПКОМ.
«Закон про оподаткування багатства мав бути прийнятий вже давно. Такий закон діє в усіх розвинутих країнах, а в період складної економічної ситуації ставки податків на багатство лише зростають. Але в Україні запровадження податків на багатство гальмує сама влада», - вважає Л.ГРИГОРОВИЧ.
При цьому вона наголосила, що у соціально-економічній сфері влада реалізує цинічну політику подвійних стандартів: з одного боку, брутально урізаються виплати для малозабезпечених громадян, чорнобильців, афганців, погіршуються умови пенсійного забезпечення, а з іншого - відсутні будь-які дії щодо скасування привілеїв високопосадовців, оподаткування наддоходів олігархів та протидії виведенню коштів в офшори.
Л.ГРИГОРОВИЧ нагадала, що вона ще в квітні цього року внесла на розгляд Верховної Ради законопроекти № 8436 «Про соціальну відповідальність великого бізнесу перед суспільством» та № 8437 «Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо оподаткування наддоходу з фізичних осіб)», але через протидію депутатів від парламентської більшості ці законопроекти досі не включені в порядок денний.
«Влада свідомо блокує соціально важливі законодавчі ініціативи від опозиції, а пізніше нашвидкуруч переробляє їх і видає за свої. Без опозиції, яка в цих несприятливих умовах намагається захистити інтереси людей, ця влада взагалі ні на що не спроможна», - підкреслила Л.ГРИГОРОВИЧ, додавши, що депутати від «Нашої України» вимагатимуть, щоб одночасно із урядовим законопроектом про запровадження податку на багатство були розглянуті відповідні законопроекти від опозиції.
Депутат зазначила, що у законопроекті Міністерства соціальної політики є суттєві недоліки, які можуть звести його застосування нанівець, зокрема, надмірно завищені індикатори щодо визначення багатства, які не відповідають розмірам доходів і майна більшості українців. На думку Л.ГРИГОРОВИЧ, це може привести до того, що зазначений податок не стосуватиметься, наприклад, власників житлової нерухомості, площа якої становить від 150 до 300 кв. м для квартир, та від 300 до 600 кв. м для будинків.
Крім того, оскільки дія урядового законопроекту не розповсюджуватиметься на юридичних осіб, власність, яка відповідно до закону підпадає під визначення «багатство», буде реєструватися саме на них.