Коморовський обговорив з Януковичем два питання

Президент Польщі Броніслав КОМОРОВСЬКИЙ обговорив з Президентом України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ питання євроінтеграції України і справу колишнього прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО.

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, про це Б.КОМОРОВСЬКИЙ повідомив польським ЗМІ, коментуючи зустріч з В.ЯНУКОВИЧЕМ, що відбулась 15 листопада у Вроцлаві.

Водночас вредставник канцелярії Б.КОМОРОВСЬКОГО сказала агентству, що зустріч відбулася після тристоронньої зустрічі президентів Польщі, України та Німеччини, але не надала деталей зустрічі. Прес-служба Президента Польщі у короткому повідомленні також не надала жодної додаткової інформації про зустріч Б.КОМОРОВСЬКОГО і В.ЯНУКОВИЧА.

За даними польських ЗМІ, яким Б.КОМОРОВСЬКИЙ вчора пізно увечері надав коментарі, він обговорював з В.ЯНУКОВИЧЕМ питання європейської інтеграції України та справу засудженої до семи років ув’язнення екс-прем’єр-міністра України Ю.ТИМОШЕНКО.

"Тут немає сенсу себе обдурювати, є проблеми та труднощі, але теж є великі досягнення. Є узгоджений договір про вільну торгівлю, є декларація про асоціацію", - сказав Президент Польщі, слова якого цитує TVN24.

Він запевнив, що Польща, яка сподівається на парафування угоди про асоціацію між Україною та ЄС до кінця цього року? підтримуватиме Україна на шляху євроінтеграції.

Водночас Б.КОМОРОВСЬКИЙ нагадав, що українська влада кримінальним переслідуванням Ю.ТИМОШЕНКО порушує прийняті на Заході стандарти.

"Процес колишнього прем’єра Юлії ТИМОШЕНКО сприймається у багатьох державах ЄС як сигнал, що Україна має подолати труднощі зі стандартами, які необхідні для зближення із західним світом", - сказав глава Польської держави.

Як повідомляв УНІАН, канцелярія Президента Польщі напередодні вчорашнього візиту В.ЯНУКОВИЧА повідомляла лише про заплановану тристоронню зустріч за участю Президента Німеччини Крістіана ВУЛЬФА, що мала відбутися після участі глав держав в урочистостях з нагоди 200-річчя Вроцлавського університету.

Довідка УНІАН. Представники Євросоюзу та України наприкінці минулого тижня заявили про завершення переговорів щодо укладення угоди про асоціацію з Україною, якою передбачено створення зони вільної торгівлі, зауваживши, що єдиним спірним пунктом залишився пункт про надання українцям "європейської перспективи".

Раніше представники ЄС неодноразово закликали Київ звільнити арештовану на початку серпня цього року Ю.ТИМОШЕНКО, оскільки вважають її справу "політично вмотивованою" і пов`язують парафування угоди про асоціацію до кінця цього року з тим, чи звільнять її.

Вчора,15 листопада, Верховна Рада України відмовилася ухвалити зміни до Кримінального кодексу, якими скасувати кримінальну відповідальність «за перевищення влади чи службових повноважень», у яких обвинувачують Ю.ТИМОШЕНКО.