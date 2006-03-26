Турчинову не сподобалось, як і куди його запросили

Керівник Центрального штабу Блоку Юлії Тимошенко Олександр ТУРЧИНОВ називає елементом піару пропозицію «Нашої України» про створення “помаранчевої коаліції” до закінчення виборчого процесу. Про це керівник Центрального штабу БЮТ повідомив сьогодні журналістам.

Як передає кореспондент УНІАН, О.ТУРЧИНОВ заявив: «До закінчення виборів ніякої коаліції створено не буде». Він вважає, що некоректно запрошувати для створення коаліції у виборчий штаб іншої політичної сили.

За словами О.ТУРЧИНОВА, переговори щодо створення коаліції можуть бути розпочаті після закінчення виборчих перегонів, коли буде досягнуто домовленостей щодо часу і місця проведення таких переговорів.

О.ТУРЧИНОВ наголосив, що можлива коаліція за своїми кольорами «не може бути ні блакитною, ні помаранчевою, вона має нести кольори державного прапору».

Він зазначив, що про досягнення домовленості про підписання якогось документу зі створення коаліції буде офіційно повідомлено ЗМІ.

Як повідомляв УНІАН, 24 березня перший заступник керівника виборчої кампанії блоку “Наша Україна” Роман ЗВАРИЧ висловив впевненість, що «помаранчева коаліція» буде відновлена до завершення виборчого процесу. За словами Р.ЗВАРИЧА, “23 березня відбувся черговий раунд переговорів з метою доопрацювання остаточного документа про створення “помаранчевої коаліції”. Він стверджує, що фактично всі позиції були погоджені. “Було домовлено про те, що кожен із суб’єктів проведе свої партійні процедури узгодження і відбудеться ще один раунд переговорів”, зазначив Р.ЗВАРИЧ.

Переговори щодо створення “помаранчевої коаліції” ведуть "Наша Україна", Блок Юлії Тимошенко, Соціалістична партія, Громадянський блок ПОРА-ПРП і Український народний блок Костенка-Плюща.

Сьогодні, 26 березня, Президент України Віктор ЮЩЕНКО повідомив, що завтра в Секретаріаті Президента розпочнуться політичні консультації щодо формування нової парламентської коаліції. Глава держави зазначив, що консультації почнуть політичні сили, які раніше формували коаліцію, що перемогла під час Помаранчевої революції.

Водночас В.ЮЩЕНКО зазначив: «Безумовно, мова йде про залучення максимального кола демократичних сил до формування коаліції. По якій версії, по якому плану буде формуватися коаліція – сьогодні сказати і важко, і не важко. Тому що, безумовно, буде оцінюватися декілька варіантів комбінацій коаліції».

В.ЮЩЕНКО підкреслив, що доручення, за якими будуть працювати «його колеги», - це не втратити жодного шансу для консолідації. Зазначивши, що переговори будуть багатосторонніми і масштабними, В.ЮЩЕНКО наголосив: «Нам треба дійсно знайти ті політичні сили, які ставлять за мету стратегічну відбудову України».