Партія Кличка: у парламенті більше немає опозиції

Партія «УДАР Віталія Кличка» жорстко критикує ухвалений сьогодні парламентом закон про вибори народних депутатів, і вважає великою помилкою позицію опозиційних партій, представники яких у парламенті підтримали провладну більшість і проголосували за повернення до змішаної системи виборів.

Про це йдеться у переданій УНІАН заяві прес-служби партії.

«Голосування деяких опозиційних сил за цей закон фактично легітимізує підготовку масштабних фальсифікацій, можливість застосування адміністративного і фінансового ресурсу на мажоритарних округах. Тепер влада матиме усі підстави говорити, що цей законопроект був компромісом, хоча насправді він більше схожий на змову», – йдеться у заяві.

У прес-службі також наголошують, що у законі не врахована думка авторитетної Венеціанської комісії щодо хибності повернення до змішаної системи. «Цей закон залишає закриті партійні списки. Замість того, щоб вдосконалити виборче законодавство, парламент вкотре ухвалив закон для партії влади. Нонсенс, що до цього приєдналися політичні сили, лідери яких сьогодні перебувають за ґратами», – вважають представники партії «УДАР Віталія Кличка».

Партія звертатиметься до вітчизняних і міжнародних експертів, представників громадських організацій та рухів і до усіх небайдужих українців із закликом вимагати від Верховної Ради перегляду тих положень закону, які не відповідають рекомендаціям Венеціанської комісії, зазначає прес-служба політсили.

Як повідомляв УНІАН, ВР сьогодні ухвалила в цілому закон України «Про вибори народних депутатів».

За ухвалення відповідного рішення проголосували 366 народних депутатів із 404 зареєстрованих у сесійній залі.

Зокрема «за» проголосували 187 депутатів від фракції Партії регіонів, 62 – від "БЮТ-Батьківщини", 36 – НУ-НС, 24 – КПУ, «Реформи заради майбутнього» - 19, Народна партія – 20, позафракційні – 18.

Законом передбачено, що вибори проводитимуться за змішаною системою – 225 депутатів обираються в загальнодержавному багатомандатному окрузі за виборчими списками від політичних партій, а 225 – за мажоритарною системою.

Участь у виборах беруть тільки політичні партії, а участь блоків політичних партій не передбачена.

Кандидат в народні депутати може висуватися як за списком політичної партії, так і одночасно в одномандатному окрузі.

Обраною до Верховної Ради вважається політична партія, що отримала мінімум 5% голосів виборців і кандидат за мажоритарним округом, який одержав більшість голосів виборців, які взяли участь у голосуванні.

Згідно з законом, у виборчому бюлетені не буде графи «проти всіх».