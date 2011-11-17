"Фронт Змін" вважає закон про вибори перемогою опозиції

Лідер партії «Фронт Змін» Арсеній ЯЦЕНЮК вважає ухвалений сьогодні закон про вибори перемогою опозиції.Як повідомили УНІАН у прес-службі політичної партії "Фронт Змін", про це він заявив, коментуючи сьогоднішнє голосування у парламенті.

«Це - перемога опозиції. Були чітко сформульовані вимоги опозиції, і нам вдалося добитися виконання цих вимог. Більшість хотіла прийняти закон, яким вкрасти голоси виборців, як це було під час місцевих виборів. Ми не допустили прийняття цього закону і фальсифікації. За цим законом опозиція виграє парламентські вибори 2012 року», – сказав лідер «Фронту Змін».

Він також зазначив, що ухвалений закон був вироблений в результаті роботи тимчасової слідчої комісії, яку очолив член партії «Фронт Змін», народний депутат Руслан КНЯЗЕВИЧ. Вона була створена за наполяганням опозиції та унеможливила форсування прийняття законопроекту депутатів Партії регіонів, покликаного фальсифікувати вибори.

«Завдяки прийняттю цього закону ми показали, що опозиція може перемагати і змушувати владу рахуватися з нашими вимогами», – заявив А.ЯЦЕНЮК.

За словами голови фракції «НУ-НС», члена «Фронту Змін» Миколи МАРТИНЕНКА, цей закон дозволяє провести демократичні вибори. «Цей закон дає можливість провести демократичні вибори. Під тиском опозиції за основу був взятий законопроект, який пройшов експертизу Венеціанської комісії з урахуванням її рекомендацій та наших базових вимог, які ставила перед владою опозиція і міжнародна спільнота», – заявив депутат із парламентської трибуни.

«Опозиція опинилась перед обмеженим вибором: або змішана система з масштабними фальсифікаціями, як це планувала влада, або закон, який дає шанс суспільству на демократичні вибори. Ми обрали другий варіант. На жаль, по деяким політичним позиціям досягти домовленостей не вдалося. Але із 20 вимог опозиції 17 задоволені повністю», – зазначив він.

Як повідомляв УНІАН, ВР сьогодні ухвалила в цілому закон України «Про вибори народних депутатів».

За ухвалення відповідного рішення проголосували 366 народних депутатів із 404 зареєстрованих у сесійній залі.Зокрема «за» проголосували 187 депутатів від фракції Партії регіонів, 62 – від "БЮТ-Батьківщини", 36 – НУ-НС, 24 – КПУ, «Реформи заради майбутнього» - 19, Народна партія – 20, позафракційні – 18.

Законом передбачено, що вибори проводитимуться за змішаною системою – 225 депутатів обираються в загальнодержавному багатомандатному окрузі за виборчими списками від політичних партій, а 225 – за мажоритарною системою. Участь у виборах беруть тільки політичні партії, а участь блоків політичних партій не передбачена. Кандидат в народні депутати може висуватися як за списком політичної партії, так і одночасно в одномандатному окрузі.

Обраною до Верховної Ради вважається політична партія, що отримала мінімум 5% голосів виборців і кандидат за мажоритарним округом, який одержав більшість голосів виборців, які взяли участь у голосуванні. У виборчому бюлетені не буде графи «проти всіх».

Як повідомляв УНІАН з посиланням на дослідження Соціологічної групи "Рейтинг", якби вибори до Верховної Ради України відбувалися на початку листопада 2011 року, 22% опитаних (серед тих, хто взяв би учать у виборах) проголосували б за Партію регіонів, 19,9% – за «Батьківщину», 9,8% – за «Фронт Змін», 5,4% – за Комуністичну партію, 4,7% – за партію УДАР В.Кличка, 3,3% – за «Свободу». Ще 1,9% виборців підтримали б Громадянську позицію, 1,2% – Народну партію, 1,1% – «Нашу Україну». Інші партії підтримали б 4,3% виборців, не підтримали б жодну з партій («проти всіх») – 13,2%, не визначились з вибором – 13,2%.