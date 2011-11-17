Єврокомісія сподівалася, що ВР зможе скасувати “статтю Тимошенко”

Європейська комісія зі стурбованістю відзначила дискусію у Верховній Раді України щодо внесення змін до Кримінального кодексу.

Про це власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі повідомили у прес-офісі комісара ЄС з питань розширення та Європейської політики сусідства Стефана ФЮЛЕ.

“ЄС зі стурбованістю взяв до уваги дискусію в українському парламенті. Ми сподівалися побачити рух до підтвердження зобов'язань Києва щодо верховенства права з незалежною юстицією, як частину цінностей, що є фундаментом угоди про асоціацію, яку ми обговорюємо”, - заявили у прес-офісі.

“В ході переговорів щодо цієї угоди ЄС продемонстрував розуміння та гнучкість з багатьох питань. Разом з тим, ЄС вже чітко заявив з кількох приводів, що не може бути компромісу, коли йдеться про наші фундаментальні цінності”, - зазначили в прес-офісі.

В прес-офісі відзначили, що дискусії в парламенті щодо Кримінального кодексу могли надати можливість досягнути прогресу шляхом модернізації тих положень, які зробили можливим вибіркове застосування в процесі проти колишнього прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО та інших політиків на підставі статей, схвалених ще за часів Радянського Союзу.

“Ми продовжимо уважно стежити за розвитком ситуації щодо Кримінального кодексу”, - наголосили в прес-офісі.

Як повідомляв УНІАН, 15 листопада Верховна Рада України відмовилася скасовувати статтю 365 Кримінального кодексу, за якою винесено вирок Ю.ТИМОШЕНКО, та обвинувачення в порушенні якої висунуті ще ряду опозиційних політиків.