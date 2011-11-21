Екс-посол ФРН не може уявити, що Угоду підпишуть без рішення щодо Тимошенко

Колишній посол Німеччини в Україні Дітмар ШТЮДЕМАНН не вірить, що високопосадовці ЄС приїдуть на грудневий саміт до Києва, якщо не буде вирішене питання щодо колишнього прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО.

Про це він сказав в інтерв’ю Deutsche Welle, відповідаючи на запитання: “Ви можете собі уявити, що ЕШТОН (Верховний представник ЄС з питань спільної зовнішньої політики та політики безпеки Кетрін ЕШТОН - УНІАН) і БАРРОЗУ (Президент Єврокомісії Жозе Мануел БАРРОЗУ - УНІАН) приїдуть до Києва, доки Ю.ТИМОШЕНКО сидітиме у слідчому ізоляторі?”.

“Нам, європейцям, таке уявити просто неможливо. Це не відповідало б ані демократичним традиціям, ані базовим демократичним принципам. Треба сказати чітко: українська сторона має діяти. Адже саміт має сенс лише у тому випадку, якщо він відбудеться на найвищому рівні”, - підкреслив Д.ШТЮДЕМАНН.

За його словами, немає сенсу проводити такі заходи на рівні осіб другої або третьої ланки. «Це щось інше, ніж просто зустрітися у Брюсселі для «звірення годинників», - додав дипломат.

За словами Д.ШТЮДЕМАННА, він не може уявити, що підписання Угоди між Україною та ЄС про асоціацію відбудеться «без якогось принципового рішення у справі ТИМОШЕНКО, а також у питанні забезпечення верховенства права загалом».

Відповідаючи на запитання, чи означає це, що саміт у грудні під загрозою зриву, Д.ШТЮДЕМАНН сказав: «Було достатньо чітких заяв європейських лідерів щодо політичного переслідування Юлії ТИМОШЕНКО і можливих наслідків у разі, якщо ситуацію не вдасться виправити».

«Моя особиста думка: саміт має відбутися за будь-яких обставин, навіть якщо він виявиться безрезультатним. Необхідно розмовляти один з одним», - додав дипломат.

Відповідаючи на запитання щодо можливості парафування Угоди про асоціацію у грудні, колишній посол Німеччини в Україні зазначив, що «важко робити прогноз».

«Я можу собі уявити, що документ буде парафовано із застереженнями. Імовірно, будуть сформульовані зобов’язання, які Україна матиме виконати до набрання Угодою чинності, або навіть ще до початку процесу ратифікації. Насамперед може йтися про таке критичне питання як незалежність правосуддя», - сказав він.

«Таких питань багато», - додав Д.ШТЮДЕМАНН.