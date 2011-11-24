Глава НБУ: Банкіри лукавлять, заявляючи про недостатню ліквідність

На думку голови Національного банку України Сергія АРБУЗОВА, банкіри лукавлять, коли пояснюють зниження обсягів кредитування політикою Нацбанку, спрямованою на боротьбу з інфляцією.

«Банки лукавлять. Я з усією впевненістю хочу вам сказати, що їх платоспроможності нічого не загрожує. Ми постійно контролюємо залишки на коррахунках банків, бачимо, яка частина коштів потрібна банкам для виконання своїх зобов`язань і куди діваються вільні кошти», - сказав С.АРБУЗОВ в інтерв`ю газеті «Сегодня».

За його словами, сьогодні банки витрачають великий обсяг ресурсів на купівлю валюти, бажаючи заробити на очікуваній девальвації гривні.

«Банки використовують будь-які вільні гривневі ресурси для купівлі валюти про запас. Сьогодні ми бачимо авуари (запаси валюти на рахунках банків — УНІАН), обсяги яких підбираються до 10 млрд. дол. І це небувала цифра. Всі очікують на глибоку девальвацію й хочуть на цьому заробити. Але я хочу сказати, що вони цього не дочекаються», - сказав голова НБУ.

Він зазначив, що ситуація з платіжним балансом дає підстави говорити, що курсу національної валюти як мінімум до кінця року нічого не загрожує. При цьому він підкреслив, що Нацбанк буде й надалі проводити політику, спрямовану на боротьбу зі спекуляціями на валютному ринку.

«Платіжний баланс достатньо позитивний, його середньомісячний профіцит становить близько 100 млн. дол. Тому я думаю, що до кінця року курсу нічого не загрожує. Банки це зрозуміли, тому свої девальваційні очікування перенесли на 1-й квартал 2012 року. Думаю, що на них також очікуватиме сюрприз - НБУ має в своєму розпорядженні інструменти, щоб втручатися в ситуацію на валютному ринку й не давати можливості спекулянтам наживатися на населенні», - сказав С.АРБУЗОВ.