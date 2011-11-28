МНС: чоловік, який помер під час демонтажу намету, мав ішемію

70-річний Геннадій Конопльов, який помер в Донецьку під час демонтажу намету голодуючих чорнобильців, був хворий на ішемічну хворобу серця.

Про це повідомляє прес-служба Донецької облдержадміністрації з посиланням на прес-службу МНС України.

Згідно з повідомленням, у неділю, 27 листопада, о 18.30 до будівлі Управління Пенсійного фонду в Донецькій області прибули співробітники МНС, щоб демонтувати намет, згідно з постановою виконавчої служби. Намет був демонтований протягом 12 хвилин і відвезений до місця постійної дислокації. Співробітники міліції забезпечували правопорядок.

О 19.10 до лікарів звернулися пікетувальники з проханням надати медичну допомогу одному з учасників акції. В автомобілі швидкої допомоги, що чергував біля управління Пенсійного фонду, 70-річному чоловікові стали надавати допомогу.

В цей час пікетувальники оточили автомобіль швидкої допомоги та не давали йому виїхати з місця, де проводився пікет. Співробітникам міліції довелося організувати так званий «живий коридор», аби забезпечити транспортування людини. На жаль, в машині швидкої допомоги чоловік помер.

«70-річний мешканець Родинського Геннадій Іванович Конопльов 26 листопада звертався о 12.30 по допомогу до медиків, які чергували біля управління Пенсійного фонду, з приводу болю в грудях, про що було зроблено відповідний запис у журналі. Чоловікові поставили діагноз «ішемічна хвороба серця з ознаками стенокардії» і запропонували госпіталізацію. Від госпіталізації літня людина відмовилася», - сказано у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, чорнобильці в Донецьку голодують з 15 листопада, вимагаючи виплати їм законні пенсії у повному обсязі. Вони погрожували самоспаленням, якщо силові структури застосують до них силу.

24 листопада вночі Донецький окружний адміністративний суд задовольнив позов Донецької міськради про заборону акції протесту-голодування біля будівлі обласного управління Пенсійного фонду через загрози теракту.

Станом на вчорашній день у наметовому містечку голодували 27 чорнобильців.

Учора ввечері протестуючі чорнобильці повідомили, що на територію наметового містечка раптово прийшли близько 30 співробітників міліції у формі. Вони, у свою чергу, запустили у всередину великого штабного намету «десь 10 молодиків, одягнених в цивільний одяг з баклажками води, які почали одразу поливати пічку (по центру намету стояла пічка-«буржуйка»), пішов дим».

«Ці молодики почали ламати внутрішні конструкції, які підтримують намет і одночасно ламати намет із-зовні. Це було явно сплановано», - зазначили очевидці.

«Разом з міліцією були і заступник начальника ГУ МВС України в Донецькій області Роман РОМАНОВ, і начальник Донецького міського управління міліції Юрій СЕДНЄВ», - повідомив учасник акції, голова Донецької обласної організації Всеукраїнської громадської організації інвалідів Чорнобильської катастрофи «Чорнобиль-Єдність» Микола ГОНЧАРОВ.

Після того, як штабний намет став наповнюватися димом, всі 27 голодуючих інвалідів-чорнобильців вийшли з неї, а одному з них стало зле, він знепритомнів, і його забрали в автомобіль швидкої допомоги.