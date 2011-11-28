Донецькі чорнобильці кажуть, що міліція благословила учорашній «бандитизм»

У Донецьку голодуючі чорнобильці заявляють, що міліція вчинила проти них «акт тероризму і бандитизму».

Про це УНІАН повідомив член ініціативної групи голодуючих, голова Донецької обласної організації інвалідів-чорнобильців «Чорнобиль-Єдність» Микола ГОНЧАРОВ.

За його словами, увечері 27 листопада під час знесеннясу намету голодуючих чорнобильців був присутній начальник Донецького міського управління міліції Юрій СЄДНЄВ, проте нічого не зробив для припинення інциденту.

«Ось тут, на цьому місці, присутній при вчиненні цього терористичного акту, по іншому не назвеш, і бандитизму, начальник УВС міста Донецька СЄДНЄВ Юрій Володимирович», - сказав Н.Гончаров.

Він підкреслив, що на запитання чорнобильців, хто зносить їхні намети, Ю.СЄДНЕВ відповів: «Ми не знаємо, хто ці люди».

«При ньому скоїли цей злочин, при ньому вантажили намет у машину, і він нічого не зробив. І тут по всьому периметру намету стояли працівники міліції, і благословляли той бандитизм, який чинився стосовно нас», - констатував М.ГОНЧАРОВ.

Він заявив, що учасники акції протесту чорнобильців вимагають відставки Ю.СЄДНЄВА. «Юрію Володимировичу, піди у відставку, тобі не місце бути начальником управління внутрішніх справ у місті Донецьку. Ти не маєш морального права перебувати там», - додав М.ГОНЧАРОВ.

Як повідомляв УНІАН, учора, 27 листопада, в працівники міліції і МНС без попередження демонтували намет, в якому з 15 листопада голодували чорнобильці.

Під час демонтажу помер 70-річний шахтар Геннадій Конопльов, який був головою ветеранської організації учасників і дітей війни в місті Родинське, а також членом партії «Батьківщина».