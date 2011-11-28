Коморовський і Янукович знайдуть для журналістів лише 10 хвилин

Президент Польщі Броніслав КОМОРОВСЬКИЙ в рамках сьогоднішнього візиту до України планує разом з Президентом України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ присвятити спілкуванню з журналістами близько 10 хвилин.

Про це свідчить оприлюднена програма візиту Б.КОМОРОВСЬКОГО в Україну, якою володіє УНІАН.

Згідно з документом, першим пунктом програми візиту є спільна участь президентів у поминальних заходах у Биківні поблизу Києва, де поховані репресовані поляки. Початок цих заходів запланований на 12.00.

На 15.20 запланована прес-конференція президентів у Будинку з химерами біля Адміністрації Президента України, а на 15.40 - відвідування Б.КОМОРОВСЬКИМ виставки-проекту «Правда рятує од смерті…», присвячена трагедії, що сталася у Биківнянському лісі, та пам’яті сотень тисяч невинно убієнних людей.

О 16.05. Президент Польщі також планує вшанувати пам’ять жертв Голодомору 1932-1933 років, поклавши символічний кошик із колосами пшениці до Меморіалу жертвам Голодомору в Києві.

УНІАН сьогодні вранці не вдалось взяти коментар у співробітників прес-служби Б.КОМОРОВСЬКОГО з приводу того, чому президенти вирішили так мало часу присвятити спілкуванню з журналістами.