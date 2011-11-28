У МНС запевняють, що не топталися по чорнобильцях

Заступник начальника Головного управління МНС України в Донецькій області Олексій МІГРІН спростував слова чорнобильців про те, що співробітники міністерства жорстоко поводилися з ними вчора під час демонтажу намету.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на прес-конференції.

О.МІГРІН уточнив, що демонтаж намету проводився за рішенням Донецького окружного адміністративного суду про заборону акції.

«27 листопада о 18.30 виконували рішення суду співробітники Головного управління МНС, вони були в робочому одязі й проводили демонтаж намету, що належить МНС», - сказав він.

На запитання журналістів про те, в якій формі були співробітники МНС при виконанні цього завдання, О.МІГРІН плутався, але зрештою констатував, що «це була робоча форма одягу – синя форма без пізнавальних знаків».

Він виклав подробиці вчорашніх подій. «У кількості 10 осіб до наметового містечка прибули о 18.30 співробітники МНС і протягом семи хвилин, піднявши підлоги намету, демонтували печі й демонтували намет», - сказав О.МІГРІН.

При цьому він підкреслив, що «з боку протестувальників на адресу МНС ніяких претензій не висловлювалося. Ми пропонували людям виходити, й міліція забезпечувала громадський порядок. Основна маса пішла з намету. Залишилися тільки 2-3 чорнобильці. Це брезентовий намет, дуже легкий, і бійці МНС буквально винесли її на руках. Чорнобильці, які залишилися в наметі, нічому абсолютно не заважали».

О.МІГРІН спростував слова чорнобильців про те, що співробітники, які демонтували намет, нібито поводилися жорстко й топталися по людях.

«Співробітники МНС не топталися, про що є відеозйомка УВС», - заявив керівник облуправління МНС.

На запитання УНІАН, хто й навіщо заливав водою печі в наметі, О.МІГРІН відповів: «Не можу я вам точно сказати, чи заливали вони водою, але демонтаж здійснювався нашими співробітниками. Ми виконували рішення суду щодо демонтажу намету».

О.МІГРІН також пояснив, чому демонтаж намету здійснювався, коли вже стемніло. «Це відбувалося о 18.30, тому що було розвантажено місто. Це дозволяло вивезти намет безперешкодно», - зазначив О.МІГРІН.

Як повідомляв УНІАН, чорнобильці в Донецьку голодують із 15 листопада, вимагаючи виплати їм законних пенсій у повному обсязі. Вони загрожували самоспаленням, якщо силові структури застосують до них силу.

Вночі 24 листопада Донецький окружний адміністративний суд задовольнив позов Донецької міськради про заборону акції протесту-голодування біля будівлі обласного управління Пенсійного фонду через загрози теракту.

Станом на вчорашній день у наметовому містечку голодували 27 чорнобильців.

Учора ввечері чорнобильці повідомили, що на територію наметового містечка раптово прийшли близько 30 працівників міліції у формі. Вони, у свою чергу, запустили всередину великого штабного намету «десь 10 молодиків, одягнених у цивільний одяг із баклажками води, які почали відразу поливати піч (по центру намету стояла піч-«буржуйка»), пішов дим».

«Ці молодики почали ламати внутрішні конструкції, які підтримують намет і одночасно ламати намет зовні. Це було явно сплановано», - зазначили очевидці.

«Разом із міліцією були й заступник начальника ГУ МВС України в Донецькій області Роман РОМАНОВ, і начальник Донецького міського управління міліції Юрій СЕДНЄВ», - повідомив учасник акції, голова Донецької обласної організації Всеукраїнської громадської організації інвалідів Чорнобильської катастрофи «Чорнобиль-Єдність» Микола ГОНЧАРОВ.

Після того, як штабний намет став наповнюватися димом, всі 27 голодуючих інвалідів-чорнобильців вийшли з нього, а одному з них стало зле, він знепритомнів, і його забрали в автомобіль швидкої допомоги.

Під час демонтажу намету помер 70-річний шахтар Геннадій Конопльов, який був головою ветеранської організації учасників і дітей війни в місті Родинське, а також членом партії «Батьківщина».