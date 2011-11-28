Королевська каже, що в «Батьківщині» немає дискусій про те, хто є лідером

Народний депутат України (фракція «БЮТ-Батьківщина»), голова Комітету Верховної Ради з питань промислової і регуляторної політики та підприємництва Наталія КОРОЛЕВСЬКА заявляє, що в партії «Батьківщина» немає дискусії з приводу того, хто є лідером цієї політичної сили.

Як повідомили УНІАН у прес-службі політика, про це вона заявила на прес-конференції у Дніпропетровську, відповідаючи на запитання журналістів щодо ситуації всередині «Батьківщини» після арешту лідера партії Юлії ТИМОШЕНКО.

«Батьківщина» – це Юля. Навіть перебуваючи за ґратами, вона продовжує формувати порядок денний, підтримуючи контакт через рідних і адвокатів. Саме тому влада й намагається не пускати до неї дочку і захисника», – сказала Н.КОРОЛЕВСЬКА.

Водночас, вона підтвердила, що партія потребує реформування. «Якщо є виклики, і з ними не виходить справитися, треба проводити роботу над помилками, переосмислювати свою діяльність», – підкреслила політик.

На запитання, чи готові люди вийти на масові акції протесту як у 2004 році, Н.КОРОЛЕВСЬКА зазначила, що 2004 рік назавжди залишиться в народній пам'яті як символ боротьби українського суспільства за демократію і громадянські права.

Однак, на її думку, сьогодні в народних масах зріє дуже серйозний соціальний протест проти дій влади. «Політичні та економічні репресії посилюються із кожним днем. У цьому контексті українське суспільство все краще розуміє, що настав час рішучих дій, що чекати не тільки безглуздо, а й небезпечно. Сьогодні з акціями протесту виходять представники різних соціальних верств – підприємці, пенсіонери, афганці, чорнобильці. Скоро до масових акцій протесту приєднаються лікарі, вчителі та багато інших, кому влада вже встигла всебічно «насолити», – заявила Н.КОРОЛЕВСЬКА.