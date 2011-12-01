Депутатів від БЮТ пропустили до зали суду

Народних депутатів з фракції "БЮТ-Батьківщина" пропустили до зали засідань Апеляційного суду Києва, де розглядається апеляція екс-прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО.

Як передає кореспондент УНІАН, в той же час телевізійні камери до зали суду не пропустили.

Як повідомляв УНІАН, для журналістів у будівлі суду відведено окрему залу, де проводиться трансляція засідання.

Самої Ю.ТИМОШЕНКО під час засідання не буде у зв’язку зі станом здоров’я.

Довідка УНІАН. 11 жовтня Печерський районний суд Києва засудив Ю.ТИМОШЕНКО до 7 років позбавлення волі перевищення влади і службових повноважень під час укладення газових контрактів з Росією у 2009 році.

Апеляційний суд Києва сьогодні проведе засідання з попереднього розгляду скарги Ю.ТИМОШЕНКО на цей вирок Печерського райсуду.