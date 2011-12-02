«Беркут» відібрав у Королевської обігрівач

Влада прирівняла обігрівачі, генератори і біотуалети до зброї і не дозволяє виносити їх на вулицю: в центрі Києва, на вулиці Грушевського, в народного депутата України Наталії КОРОЛЕВСЬКОЇ прямо посеред вулиці «Беркут» відібрав генератор і обігрівач, взяв їх у кільце і не дає до них підійти.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі депутата.

«Ми зараз привезли обігрівач і генератор, щоб чорнобильцям, що оголосили голодовку (біля Будинку уряду), було тепло, щоб вода була гаряча. На це не треба дозволу. Але 20 беркутівців оточили наше майно, щойно ми під`їхали до парку і винесли його з машини. «Беркут» заявив, що парком з коробками гуляти не можна», – сказала Н.КОРОЛЕВСЬКА.

«Це повне беззаконня! Такого ми ще не бачили. Мені що, тепер необхідний дозвіл для того, щоб ходити зі своїм майном по Києву? – обурилася народний депутат. – А далі що буде? Дозвіл суду на носіння теплих речей узимку?!».

Н.КОРОЛЕВСЬКА приїхала в Маріїнський парк, щоб виконати дану вчора чорнобильцям обіцянку – забезпечити їх обігрівачем, чаєм і засобами гігієни. Але, як уже було сказано, генератор і обігрівач відібрали беркутівці, а мікроавтобус, який віз біотуалет, зупинили на вул. Михайлівській представники ДАІ.

Н.КОРОЛЕВСЬКА закликала всіх підтримати чорнобильців. «Я хочу звернутися до всіх киян: як до простих громадян, так і до народних депутатів. У Маріїнському парку сьогодні продовжують відстоювати свої права чорнобильці. Їм потрібні теплі речі, чай. Їм потрібна підтримка гарячих сердець. Вони голодують сьогодні не тільки за себе, а й за всіх незахищених, скривджених владою людей, котрих на сьогодні в Україні вже мільйони», – сказала вона.

Вона нагадала, що зареєструвала в парламенті два законопроекти. Один – покликаний скасувати поправку до закону про держбюджет, за якою скорочуються виплати чорнобильцям. Другий - позбавити народних депутатів і чиновників Кабміну всіх надбавок, величезних пенсій та інших пільг. «Пригадайте, коли розглядалася пенсійна реформа, пан ТІГІПКО заявив, що не можна відміняти пільги і преференції для нардепів і чиновників – мовляв, це порушення Конституції. А скасування всіх соцгарантій найбільш незахищеним верствам населення, починаючи від матерів-одиначок і закінчуючи чорнобильцями, за їхньою логікою – не порушення Конституції», – обурилася Н.КОРОЛЕВСЬКА. «Наш законопроект покаже, хто в парламенті фальшивий, а хто – справжній. Або вони, як нормальні люди із совістю, відмовляться від усіх своїх преференцій, або й надалі відбиратимуть останнє у найбідніших і, ховаючись за огорожами, насолоджуватимуться своїми пільгами. Це буде тест», – сказала вона.

За її словами, якщо ці законопроекти не будуть розглянуті до лютого – владу чекає хвиля протестів. «Ми скоординуємо свої зусилля з чорнобильцями, афганцями, матерями-одиначками і всіма тими, кого нинішня влада обкрадає і ущемляє. І ми покажемо АЗАРОВУ, де треба шукати гроші до бюджету і як їх треба правильно використовувати. Це буде наша відповідь чинній владі на запитання, за чий рахунок має наповнюватися бюджет», – сказала Н.КОРОЛЕВСЬКА.