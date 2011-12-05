Литвин пояснив, чому тягнуть з бюджетом

Розгляд проекту державного бюджету на 2012 рік у другому читанні відтерміновується у зв’язку із незавершенням газових переговорів з Росією.

Як передає кореспондент УНІАН, про це голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН повідомив сьогодні на засіданні Погоджувальної ради лідерів фракцій та голів комітетів парламенту.

Він зазначив, що у четвер, 8 грудня планувався розгляд проекту бюджету на 2012 рік та відповідної програми соціально-економічного розвитку.

«Пропонується відтермінувати розгляд цих питань з огляду на те, що не завершено ще переговори щодо газової тематики», - підкреслив В.ЛИТВИН.

За його словами, таке відтермінування, «очевидно, пов’язано з необхідністю уточнювати деякі положення проекту держбюджету».