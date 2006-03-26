Люди Мороза знайшли ”мертвих душ”

У Чернігові у списках виборців виявлена велика кількість "мертвих душ", стверджує член обласного комітету Соціалістичної партії України Вадим АНТОШИН.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час брифінгу у незалежному громадському прес-центрі "Вибори-2006".

За словами В.АНТОШИНА, у списках виборців на окремих дільницях міста виявлено прізвища 40-70 померлих людей. В.АНТОШИН сказав, що свого часу дільничні комісії зверталися до робочої групи обліку виборців з листами про необхідність внесення змін до списків, але ніякої реакції не було. "Робоча група навмисне вставила цих людей, але поки що невідомо, з якою метою. Звідки з`явилися люди, що померли 5,10, 20 років тому?", - зазначив він. При цьому він також додав, що оскільки списки складалися в тому числі і на основі даних ЖЕКів, то є маса неіснуючих квартир та під`їздів.

В.АНТОШИН також розповів, що Соцпартією була припинена спроба внесення прізвищ солдат Чернігівського гарнізону до списків по місцевих виборах. На його думку, це дозволило уникнути фальсифікації виборів на 2-3 тисячі голосів.

Факт виявлення неіснуючих квартир підтвердив керівник обласного виборчого штабу Українського народного блоку Костенка і Плюща Іван ПАНЧЕНКО. За його словами, у будинку №42 по вулиці Мстиславськім, квартир 70, а в списку є мешканці із квартири №90. Деталі цього випадку наразі з`ясовуються.