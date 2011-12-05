Бойко домовився оплачувати російський газ в рублях

НАК «Нафтогаз України» зможе здійснювати оплату за постачання російського газу в рублях.

Про це УНІАН повідомили в управлінні інформації російського ВАТ «Газпром», за підсумками робочої зустрічі голови правління Олексія МІЛЛЕРА і міністра енергетики і вугільної промисловості України Юрія БОЙКА.

«За підсумками зустрічі ВАТ «Газпром» і НАК «Нафтогаз України» підписали доповнення до чинного контракту купівлі-продажу газу. Доповнення дозволяє «Нафтогазу України» оплачувати постачання російського газу і в рублях», - йдеться в повідомленні.

Сторони обговорили питання двосторонньої співпраці, відзначивши плідність діалогу, що ведеться. Було висловлено єдину думку, що переговори про умови постачання російського газу в Україну, мабуть, можуть бути завершені до кінця 2011 року.

Довідка УНІАН: 19 січня 2009 року ВАТ «Газпром» і НАК «Нафтогаз України» підписали два контракти:

— купівлі-продажу на період з 2009 по 2019 роки;

— про обсяги й умови транзиту природного газу через територію України на період з 2009 по 2019 роки.

В Україні питання про можливість взаємних розрахунків з Росією в рублях при торговельно-економічній співпраці розглядається з 2010 року.

26 жовтня Національний банк України домовився про можливість здійснення розрахунків за спожитий Україною газ у рублях.