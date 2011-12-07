Якщо Ющенко не здасть кров, ГПУ пригадає, що заяви про отруєння не було

Якщо найближчим часом екс-президент України Віктор Ющенко не здасть кров для повторного аналізу на наявність в ній діоксину, то вирішуватиметься питання про припинення кримінальної справи за фактом отруєння тодішнього кандидата в президенти. Про це в інтерв`ю «Комсомольській правді в Україні» заявив заступник генпрокурора Ренат Кузьмін.

До цього заступник генпрокурора додав: «не треба забувати, що офіційно в правоохоронні органи Віктор Ющенко з приводу свого отруєння не звертався. Цю справу порушили на підставі інформації, опублікованої в ЗМІ одним з керівників передвиборного штабу Ющенком».

На даному етапі у слідства немає достовірно встановленого факту отруєння кандидата в президенти діоксином, стверджує Кузьмін. Тому генпрокуратура наполягає на повторному аналізі. «Попри те що пройшло сім років, діоксин в такій кількості, як у нього знайшли в 2004 році, з організму нікуди не подінеться, не випарується. Якщо він у Віктора Андрійовича був, то він в крові має залишитися».

За інформацією Кузьміна, зараз Ющенко зі своїми юристами обдумує умови, на яких він готовий надати для аналізів зразки своєї крові. Він хоче, щоб дослідження проводилися в декількох лабораторіях, не тільки в Інституті ім. Медведя, що отримав міжнародну акредитацію на дослідження.