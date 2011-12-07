Фракцію «БЮТ-Батьківщина» у парламенті очолив генерал

У фракції "БЮТ-Батьківщина" відбулося переобрання голови фракції.

Як повідомили УНІАН у фракції "БЮТ-Батьківщина", головою обрано народного депутата Андрія КОЖЕМ’ЯКІНА.

Відповідне рішення було ухвалено сьогодні на засіданні фракції після того, як Іван КИРИЛЕНКО, який до цього очолював фракцію, добровільно подав у відставку.

У той же час у фракції агентству не повідомили, з яких причин І.КИРИЛЕНКО відмовився від головування у фракції "БЮТ-Батьківщині".

Перший заступник голови Верховної Ради Адам МАРТИНЮК на засіданні парламенту офіційно оголосив, що народного депутата України Андрія КОЖЕМ’ЯКІНА обрано головою фракції «БЮТ-Батьківщина».

Як передає кореспондент УНІАН, при цьому А.МАРТИНЮК зазначив, що таке рішення було прийнято на засіданні фракції.

«Так що у нас появився керівник фракції – генерал. З чим ми і вітаємо», - сказав А.МАРТИНЮК.