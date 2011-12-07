Кузьмін: проти Тимошенко є 10 кримінальних справ

Перший заступник Генерального прокурора України Ренат КУЗЬМІН заявляє, що щодо екс-прем`єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО порушено 10 кримінальних справ.

Про це він сказав в інтерв`ю газеті «Комсомольская правда в Украине»,відповідаючи на запитання, скільки справ щодо Ю.ТИМОШЕНКО порушено.

«Слідчі Генпрокуратури зараз розслідують три кримінальні справи щодо ТИМОШЕНКО», - сказав він.

Р.КУЗЬМІН уточнив, що перша справа - за фактом організації в 2003 році передачі хабара суддям Верховного суду України з метою винесення необхідних їй ухвал, друга - за фактом перевищення влади. «Як народний депутат України Ю.ТИМОШЕНКО з групою депутатів у 2003 році увірвалася до будівлі київського СІЗО № 13. І не лише перешкоджала нормальній роботі установи, загрожувала співробітникам СІЗО, а й одному з них, офіцеру, особисто сама заподіяла тілесні ушкодження», - сказав він.

За словами Р.КУЗЬМІНА, третя справа розслідується за фактом перевищення службових повноважень Ю.ТИМОШЕНКО на посаді прем`єр-міністра України, а саме в нецільовому використанні 200 мільйонів євро, одержаних від продажу квот парникових газів у рамках Кіотського протоколу. «З цією справою об`єднана і справа про придбання за завищеними цінами автомобілів "Опель Комбо" під виглядом медичного обладнання. Незаконні відстрочення оплати митних платежів до бюджету на суму близько 68 мільйонів гривень», - сказав він.

Окрім того, Р.КУЗЬМІН відзначив, що у Державній податковій службі розслідується шість кримінальних справ за звинуваченням Ю.ТИМОШЕНКО: в ухиленні від сплати податку з фізичної особи у 1997-1999 роках; в організації приховування валютної виручки, розкраданні бюджетних коштів шляхом незаконного відшкодування податку на додану вартість тощо. «Всі - економічної спрямованості на кілька десятків мільйонів. Ну, і СБУ проводить досудове слідство за фактом замаху Юлією Володимирівною на розтрату бюджетних коштів у сумі 405 мільйонів доларів. Це коли борги її компанії перед Міністерством оборони РФ вони з ЛАЗАРЕНКОМ намагалися перекласти на плечі держави», - сказав Р.КУЗЬМІН.