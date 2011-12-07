Мартинюку доведеться обійтися лише «моральним» вихованням нардепів

Голова комітету Верховної Ради з питань регламенту Володимир МАКЕЄНКО заявляє, що немає жодних підстав не нараховувати заробітну плату представникам опозиції через учорашнє блокування роботи парламенту.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.МАКЕЄНКО заявив сьогодні журналістам, коментуючи заяву першого заступника голови ВР Адама МАРТИНЮКА про те, що блокувальники не отримають заробітної плати за вчорашній день.

В.МАКЕЄНКО нагадав, що підставою для нарахування заробітної плати є табель письмової реєстрації народних депутатів, який вони врасноруч підписують зранку перед пленарним засіданням. Крім того, ще однією підставою є табель, який заповнює керівник комітету і який свідчить про відвідування депутатом засідань комітету. «Це й є підставою для бухгалтерії для виплати заробітної плати», - сказав він.

У той же час, за словами В.МАКЕЄНКА, ніхто вчора під час блокування роботи ВР не проводив переоблік тих депутатів, які заважали працювати. «Є моральне виховання, а є фінансове. Але для фінансового підстав немає», - додав він.

Як повідомляв УНІАН, вчора, 6 грудня, депутати з фракції «БЮТ-Батьківщина» блокували трибуну і президію ВР, вимагаючи декриміналізації статті, за якою була засуджена екс-прем’єр-міністр України Юля ТИМОШЕНКО.

Сьогодні, 7 грудня, головуючий на засіданні парламенту А.МАРТИНЮК заявив, що народні депутати, які вчора блокували роботу Верховної Ради, не отримають заробітної плати за 6 грудня.