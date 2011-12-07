Батьківщина побачила в заявах Кузьміна ознаки злочину

У «Батьківщині» вважають, що перший заступник Генерального прокурора, член Вищої ради юстиції Ренат КУЗЬМІН має бути негайно відсторонений від посад через неприкритий тиск на суд.

Про це йдеться у переданій УНІАН заяві президії політради партії «Батьківщина».

У партії пояснюють таку вимогу тим, що в переддень засідання Апеляційного суду у справі проти екс-прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО Ренат КУЗЬМІН дав інтерв’ю, в якому заявив, що не бачить юридичних підстав для скасування вироку Печерського районного суду столиці.

«Це заявила людина, яка одночасно як заступник Генпрокурора підписує обвинувальний висновок щодо Юлії ТИМОШЕНКО, а як член ВРЮ - звільняє суддів за «неправильні» рішення. Ми переконані, що це неприкритий, нахабний тиск на суд напередодні засідання 13 грудня», - заявили у партії.

В «Батьківщині» наголошують, що жодної юридичної підстави для утримання екс-прем’єра під вартою не існує, а жоден аргумент сторони обвинувачення не був доведений в ході судового розгляду.

«Тому ми наполягаємо, що в заявах Рената КУЗЬМІНА є ознаки злочину, передбаченого ст. 376 Кримінального кодексу України (втручання в діяльність судових органів). КУЗЬМІН має бути негайно відсторонений від посад і в Генпрокуратурі, і у Вищий раді юстиції», - йдеться в повідомленні.