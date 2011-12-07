Англійський дипломат має сумнів, що угоду з Україною ратифікують

Директор Департаменту зі Східної Європи та Центральної Азії Міністерства закордонних справ Великої Британії доктор Лорі БРІСТОУ вважає, що більшість з країн-учасниць ЄС не ратифікують угоду про асоціацію з Україною в нинішніх обставинах.

Таку думку Л.БРІСТОУ висловив під час зустрічі в Лондоні з народним депутатом України (фракція «БЮТ-Батьківщина»), головою Комітету Верховної Ради з питань промислової і регуляторної політики та підприємництва Наталією КОРОЛЕВСЬКОЮ, повідомили УНІАН у прес-службі українського депутата.

Зокрема, під час зустрічі Н.КОРОЛЕВСЬКА висловила побоювання, що можливе призупинення євроінтеграції України залишить країну наодинці з її внутрішніми проблемами. У свою чергу, Л.БРІСТОУ не зміг надати повну гарантію проведення саміту Україна–ЄС, запланованого на 19 грудня.

«Саміт Україна-ЄС радше за все відбудеться, хоча стовідсоткової гарантії немає», – зазначив представник британського МЗС.

Він нагадав, що переговори щодо угод про асоціацію та зону вільної торгівлі між ЄС і Україною практично завершилися. Далі, для набрання чинності угод, мають відбутися кілька стадій. «Ключовим елементом щодо набуття чинності угод є ратифікація в парламентах. Питання в тому, що ми маємо справу з 27 національними парламентами країн-учасниць ЄС, плюс Європейський парламент, і більшість з них не ратифікують ці угоди в нинішніх обставинах. Така наша оцінка», – сказав Л.БРІСТОУ.

Представник МЗС запевнив: Велика Британія повністю підтримує прагнення України стати членом ЄС, але ключовим моментом в євроінтеграції є сповідування основних європейських цінностей.

У свою чергу Н.КОРОЛЕВСЬКА зазначила, що в Україні сформувався потужний суспільний запит на європейські цінності. Більшість українців тісно пов`язують своє майбутнє з Європою. «Однак більшість у правлячій еліті – мають пострадянський менталітет. І ми розуміємо – перед ними стоїть непростий вибір. Для нас головне не дати владі відмовитися від європейського вектора інтеграції України», – зазначила Н.КОРОЛЕВСЬКА.

Нагадаємо, 5-7 грудня Н.КОРОЛЕВСЬКА знаходиться у Великій Британії з робочою поїздкою.