Власенко заявляє, що Тимошенко хочуть арештувати вдруге

Екс-прем’єр-міністра Юлію ТИМОШЕНКО хочуть вдруге арештувати.

Про це заявив захисник екс-прем’єра Сергій ВЛАСЕНКО, повідомили УНІАН у прес-службі партії «Батьківщина».

«20 хвилин тому мене було поінформовано про те, що через півгодини буде слухатися справа про повторний арешт ТИМОШЕНКО в іншій справі», - сказав він.

С.ВЛАСЕНКО повідомив, що зараз перебуває в Шевченківському райсуді Києва.

«Суд вщент заповнений працівниками міліції, під’їзди до Шевченківського суду повністю блоковані», - сказав він.

За словами захисника, станом на 17.15 розгляд справи ще не розпочався.

«Зазначені дії є грубим порушенням чинного законодавства, логіки і здорового глузду. Як можна повторно арештовувати людину, яка зараз знаходиться в слідчому ізоляторі за судовим рішенням?!», - наголосив він.

«Це, вочевидь, свідчить про те, що влада не впевнена в лояльності суддів апеляційного суду», - сказав захисник.

С.ВЛАСЕНКО також зазначив, що сьогодні всі справи щодо діяльності ЄЕСУ об’єднані в одне провадження і передані для розслідування Службі безпеки України – «найбільш надійним орлам президента».

Як повідомляв УНІАН, Ю.ТИМОШЕНКО з серпня знаходиться в Лук’янівському СІЗО

У жовтні Печерський районний суд Києва засудив Ю.ТИМОШЕНКО до 7 років позбавлення волі перевищення влади і службових повноважень під час укладення газових контрактів з Росією у 2009 році.