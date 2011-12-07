Суд їде до Тимошенко в СІЗО

Суддя Шевченківського райсуду Києва Андрій ТРУБНІКОВ ухвалив рішення провести у Лук’янівському СІЗО виїзне засідання з обрання екс-прем’єр-міністру Юлії ТИМОШЕНКО міри запобіжного заходу в справі ЄЕСУ.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі партії «Батьківщина».

Зокрема, з відповідним клопотанням до судді звернулися представники Генпрокуратури.

Суддя А.ТРУБНІКОВ на місці ухвалив рішення задовольнити це клопотання і сьогодні ж провести таке засідання.

Наразі всі учасники процесу вирушили до Лук’янівського СІЗО.

При цьому у «Батьківщині» зазначили, що на засіданні Шевченківського райсуду, що почав розгляд питання про обрання запобіжного заходу для Ю.ТИМОШЕНКО у справі ЄЕСУ, було заборонено відеозйомку, незважаючи на те, що працівники ЗМІ звернулися з відповідною письмовою заявою на ім’я голови суду.

На засіданні були присутні троє слідчих Генпрокуратури і захисник Ю.ТИМОШЕНКО Сергій ВЛАСЕНКО.

В залі знаходилися близько 10 народних депутатів, які встигли дістатися до суду. Вони стояли в оточенні працівників судової міліції «Грифон».

На початку засідання суддя А.ТРУБНІКОВ повідомив, що отримав від керівника Лук’янівського СІЗО заяву, написану Ю.ТИМОШЕНКО, про те, що вона за станом здоров’я не може брати участь у цьому судовому засіданні.

Водночас С.ВЛАСЕНКО повідомив, що ця нібито заява була отримана від Ю.ТИМОШЕНКО шахрайським чином, оскільки вона не могла перед її написанням отримати юридичну консультацію.

С.ВЛАСЕНКО передав судді іншу заяву, написану Ю.ТИМОШЕНКО пізніше, в якій вона просить розглядати цю справу лише за її присутності.

Захисник просив суд розглянути справу, коли стан здоров’я Ю.ТИМОШЕНКО дозволить їй бути присутньою на засіданні.

Як повідомляв УНІАН, раніше С.ВЛАСЕНКО заявив, що влада хоче вдруге арештувати Ю.ТИМОШЕНКО.

«Зазначені дії є грубим порушенням чинного законодавства, логіки і здорового глузду. Як можна повторно арештовувати людину, яка зараз знаходиться в слідчому ізоляторі за судовим рішенням?!», - наголосив він.

«Це, вочевидь, свідчить про те, що влада не впевнена в лояльності суддів апеляційного суду», - сказав захисник.

С.ВЛАСЕНКО також зазначив, що сьогодні всі справи щодо діяльності ЄЕСУ об’єднані в одне провадження і передані для розслідування Службі безпеки України – «найбільш надійним орлам президента».

Довідка УНІАН. Ю.ТИМОШЕНКО з серпня знаходиться в Лук’янівському СІЗО

У жовтні Печерський районний суд Києва засудив Ю.ТИМОШЕНКО до 7 років позбавлення волі перевищення влади і службових повноважень під час укладення газових контрактів з Росією у 2009 році.