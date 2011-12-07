Які машини найчастіше купують українці

Останнім часом українці найчастіше купують "Жигулі" та Hyundai.

Зокрема, як повідомляє ТСН,у листопаді продажі легкових автомобілів в Україні збільшилися на 10,2% у порівнянні з жовтнем цього року і на 25% порівняно з листопадом 2010 року. Всього за місяць було продано 20,7 тис. машин.

Найпопулярнішою маркою на ринку через свою дешевизну залишається російська Lada, але в листопаді їй не вдалося наростити продажі, а навпаки був зафіксований 5%-й спад. Частка АвтоВАЗу на ринку складає 11,4%.

Друге місце за популярністю займає корейський Hyundai, але його абсолютні показники у листопаді також просіли. А от вітчизняний ЗАЗ навпаки нарощує продажі і практично впритул наблизився до конкурента.

Сенсацією листопада став ривок Toyota з 7-го на 4-те місце на ринку і зростання продажів на 76%. Цей результат багато в чому був забезпечений появою нової Toyota Camry, яку активно розкуповували в автосалонах.

Водночас на початку осені через можливе введення спецмит на іномарки, в Україні попит на автомобілі встановив новий рекорд. Так, у вересні населення придбало 21,2 тис. автомобілів, що на 43% більше, ніж у вересні 2010 року, і дещо більше, ніж у серпні поточного року.