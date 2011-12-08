Єфремов: у кожного депутата є iPad, нехай включаються і працюють
Ноутбуки, які купили, обранцям не потрібні
Депутати нинішнього скликання Верховної Ради не будуть користуватися комп`ютерами, що закуповуються.
Про це заявив лідер фракції Партії регіонів Олександр Єфремов в ефірі 5 каналу, коментуючи закупівлю парламентом компьютерів.
"Я точно можу сказати, що депутати нинішнього скликання цими комп`ютерами не скористаються", - зазначив депутат.
"Рішення це було ухвалене в рамках розподілу коштів, наскільки ми потім розбиралися, ще в травні місяці був тендерний комітет, потім була тендерна процедура, і були придбані комп`ютери", - повідомив він.
Єфремов уточнив, що керівництво парламенту повідомило, що "більша частина цих комп`ютерів купується для працівників Секретаріату Верховної Ради".
"Дійсно, з 2006 року не оновлювався парк комп`ютерів, і дещо він застарів", - додав депутат.
"У кожного депутата, практично, є свій iPad, і при бажанні він може включитися в електронну систему і працювати", - додав він.
При цьому Єфремов не зміг оцінити дорожнечу закупівлі комп`ютерів - 12 тисяч гривень за штуку.
"Якщо для індивідуальних комп`ютерів - то це дорога ціна, якщо для системних - нормальна. Потрібно дивитися, що придбали, щоб зробити оцінку ціни", - зазначив лідер фракції.
Як відомо, управління справами апарату Верховної Ради за результатами тендерів 21 і 24 листопада уклало низку угод на придбання товарів та послуг на загальну суму 8,61 млн. грн.
Згодом у ВР заявили, що придбання нових ноутбуків для депутатів необхідно, щоб "забезпечити повну відкритість, прозорість і підзвітність парламенту перед виборцями".