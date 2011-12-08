Єфремов: у кожного депутата є iPad, нехай включаються і працюють

Депутати нинішнього скликання Верховної Ради не будуть користуватися комп`ютерами, що закуповуються.

Про це заявив лідер фракції Партії регіонів Олександр Єфремов в ефірі 5 каналу, коментуючи закупівлю парламентом компьютерів.

"Я точно можу сказати, що депутати нинішнього скликання цими комп`ютерами не скористаються", - зазначив депутат.

"Рішення це було ухвалене в рамках розподілу коштів, наскільки ми потім розбиралися, ще в травні місяці був тендерний комітет, потім була тендерна процедура, і були придбані комп`ютери", - повідомив він.

Єфремов уточнив, що керівництво парламенту повідомило, що "більша частина цих комп`ютерів купується для працівників Секретаріату Верховної Ради".

"Дійсно, з 2006 року не оновлювався парк комп`ютерів, і дещо він застарів", - додав депутат.

"У кожного депутата, практично, є свій iPad, і при бажанні він може включитися в електронну систему і працювати", - додав він.

При цьому Єфремов не зміг оцінити дорожнечу закупівлі комп`ютерів - 12 тисяч гривень за штуку.

"Якщо для індивідуальних комп`ютерів - то це дорога ціна, якщо для системних - нормальна. Потрібно дивитися, що придбали, щоб зробити оцінку ціни", - зазначив лідер фракції.

Як відомо, управління справами апарату Верховної Ради за результатами тендерів 21 і 24 листопада уклало низку угод на придбання товарів та послуг на загальну суму 8,61 млн. грн.

Згодом у ВР заявили, що придбання нових ноутбуків для депутатів необхідно, щоб "забезпечити повну відкритість, прозорість і підзвітність парламенту перед виборцями".

Українська правда