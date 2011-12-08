До пологового будинку Янукович не встиг

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ прибув у Дніпропетровськ. Літак приземлився о 12.04.

Як передає кореспондент УНІАН, заплановано, що Президент України візьме участь у нараді щодо завершення будівництва першої черги південної об’їзної дороги довжиною 18 км, а також у Раді регіонів, що відбудеться в Синельниківському районі Дніпропетровської області на базі відомої корпорації «Агро-Союз».

Як повідомляв УНІАН, раніше планувалося, що глава держави сьогодні зранку відвідає ще й Кривий Ріг - для участі у відкритті нового регіонального перинатального центру, однак місцевий аеропорт не зміг прийняти президентський літак через туман.