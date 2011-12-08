12 чорнобильців, які голодують під Кабміном, вирішили вертатися додому?

12 чорнобильців, які голодують біля Кабінету мністрів, після зустрічі з представниками Пенсійного фонду висловили бажання повернутися додому.

Про це УНІАН повідомило джерело у правоохоронних органах, зауваживши, що ці особи є жителями Луганщини.

За даними співрозмовника агентства, зараз в акції протесту біля Будинку уряду беруть участь близько 30 осіб.

Водночас співрозмовник агентства зауважив, що йому не відомо, про що саме вдалося домовитися чорнобильцям з представниками Пенсійного фонду.