Єврокомісія підтверджує, що комісар Фюле у понеділок буде в Києві
16:19, 09 грудня 2011Політика
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Теми переговорів речник не уточнив
Єврокомісія підтверджує візит комісара з питань розширення та Європейської політики сусідства Стефана ФЮЛЕ в Київ 12 грудня.
Про це власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі повідомив речник комісара Петер СТАНО.
“Я можу підтвердити, що пан ФЮЛЕ планує візит в Київ у понеділок”, - сказав він.
П.СТАНО не уточнив, якими будуть теми переговорів.
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