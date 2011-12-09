Єврокомісія підтверджує, що комісар Фюле у понеділок буде в Києві

Єврокомісія підтверджує візит комісара з питань розширення та Європейської політики сусідства Стефана ФЮЛЕ в Київ 12 грудня.

Про це власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі повідомив речник комісара Петер СТАНО.

“Я можу підтвердити, що пан ФЮЛЕ планує візит в Київ у понеділок”, - сказав він.

П.СТАНО не уточнив, якими будуть теми переговорів.