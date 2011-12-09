Посол Німеччини радить Януковичу кивати на себе, якщо асоціації не буде

Якщо керівництво України постійно зневажає те, що турбує ЄС і провідних європейських політиків, то тоді країні в цілому нема чого розраховувати на успіх у Євросоюзі.

Про це у своїй статті для "Української правди" написав посол Німеччини в Україні Ганс-Юрґен ГАЙМЗЬОТ.

За його словами, нині ЄС опинився перед питанням, чи можна буде успішно завершити ще в цьому році Угоду про асоціацію з Україною, щодо якої ведуться переговори вже впродовж кількох років.

"І це в ту хвилину, коли в Європейського Союзу виникли серйозні сумніви в тому, чи українське керівництво справді щире в своїх словах щодо європейської інтеграції. Сумніви ці щодня дедалі зростають", – написав посол.

"При цьому судові процеси та перебільшене застосування арештів щодо колишніх членів уряду – лише верхівка айсбергу різних турбот", - додав він.

Г.-Ю.ГАЙМЗЬОТ нагадав, що ще під час візиту Президента Віктора ЯНУКОВИЧА до Берліна 31 серпня 2010 року висловлювалося занепокоєння з приводу тиску на ЗМІ.

"До цього щодня додаються й інші турботи: тиск на підприємства з боку органів безпеки, обшуки адвокатських контор, незважене застосування такого запобіжного заходу, як попереднє ув’язнення, сфабриковані процеси, щоб розставити своїх прихильників на всіх можливих посадах і багато іншого", – обурився посол.

За його словами, Німеччина зі своїми партнерами "не може заплющувати очі на такий розвиток подій".

"Якщо не вдасться підписати Угоду про асоціацію, то причини цього слід шукати лише в себе і у власній політиці", – написав Г.-Ю.ГАЙМЗЬОТ.