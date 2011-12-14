Захист Тимошенко просить прямої трансляції з суду

Захист екс-прем’єра Юлії ТИМОШЕНКО вніс клопотання про допуск до зали судового засідання представників ЗМІ та проведення прямої трансляції засідання Апеляційного суду Києва.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне клопотання було озвучено адвокатом Юрієм СУХОВИМ.

За словами Ю.СУХОВА, чинне законодавство гарантує проведення гласного судового процесу. «Тому ми просимо допустити представників усіх ЗМІ, які прийшли до суду, у зал судового засідання. Також просимо здійснити пряму трансляцію, а не ретрансляцію судового засідання», - сказав Ю.СУХОВ.

Його позицію підтримали й інші захисники - Олександр ПЛАХОТНЮК та Микола СІРИЙ.

У свою чергу, представник держобвинувачення прокурор Олександр МИКИТЕНКО наголосив, що підстав для задоволення такого клопотання немає, оскільки це питання вже було вирішено. Крім того, додав він, представники ЗМІ мають змогу вільно висвітлювати перебіг судового процесу.

У свою чергу, захисник Ю.ТИМОШЕНКО Сергій ВЛАСЕНКО наголосив, що частину журналістів не пропускають навіть на територію Апеляційного суду, не те що у прес-центр, де відбувається ретрансляція засідання.