У Секретаріаті Президента вважають, що Азаров вплутується у чужу справу

Секретаріат Президента України розцінює як тиск на Національний банк заяву віце-прем’єр-міністра, міністра фінансів Миколи АЗАРОВА про формування золотовалютних резервів держави в рублях.

Про це сказано в коментарі Секретаріату глави Української держави, обнародуваному на офіційному сайті Президента.

У коментарі нагадується, що “учора перший віце-прем`єр Микола АЗАРОВ заявив, що на сьогодні російський рубль – це тверда валюта, і Національний банк повинен формувати частину своїх золотовалютних резервів у цій валюті. Таку позицію він пояснив тим, що Росія, можливо, перейде на розрахунки з імпортерами за нафту та газ у рублях”.

Секретаріат Президента нагадує М.АЗАРОВУ, що, відповідно до законодавства, органом, який визначає та проводить грошово-кредитну політику – і зокрема управляє золотовалютними резервами, – є Національний банк України, а ніяк не Міністр фінансів.

Заяви відповідного роду є такими, що чинять тиск на Національний банк України і перешкоджають йому у здійсненні його основної функції за Конституцією України – забезпечення стабільності грошової одиниці України, вважають у Секретаріаті Президента України.

Коментарі з цього питання можуть бути озвучені на зустрічі з представниками Національного банку, або направлені до нього закритим листом, але переведення дискусії в публічну площину, критика дій Національного банку на брифінгах, є неприпустимими, наголошує Секретаріат глави держави.

Також у Секретаріаті зазначили, що “зауваження Президента України щодо некоректного прогнозування інфляції викликали у першого віце-прем’єр-міністра різкі заяви щодо формування у населення інфляційних очікувань. Можливо, пана АЗАРОВА не турбує, що в результаті його заяв, що можуть вплинути на курсову стабільність, постраждають заощадження значної частини громадян України, а також погіршаться умови зовнішньої торгівлі”.

Секретаріат Президента України стурбований новими проявами спроб адміністративного керування економікою, і попереджає про неприпустимість проголошення посадовими особами уряду заяв щодо грошово-кредитної політики, які можуть вплинути на стабільність національної валюти.