Клюєв каже, що хороша ціна на газ була б приємною несподіванкою

Перший віце-прем`єр-міністр України – міністр економічного розвитку та торгівлі Андрій КЛЮЄВ не бачить нічого страшного в тому, що найближчим часом Україна і Росія можуть не досягти домовленості про зниження ціни на газ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на прес-конференції в середу.

За словами А.КЛЮЄВА, переговори з газових питань продовжуються.

«Зараз йде переговорний процес щодо газу. Вийде хороша ціна - це буде, як кажуть, приємна несподіванка, і ми тоді швидко переглянемо параметри бюджету вже в січні, виходячи з нової ціни. Не вийде – ну що ж, житимемо так і далі. Будемо й далі вести переговори. Я не бачу тут ніякої трагедії», - сказав він.

При цьому А.КЛЮЄВ зазначив, що надати більше інформації щодо ходу переговорів він не має права.

Також перший віце-прем`єр повідомив, що якщо домовленість про зниження ціни на газ буде досягнуто, то в результаті перегляду бюджету буде збільшено фінансування соціальної сфери. "Тоді у нас з`являться резерви, й ці резерви ми подивимося, куди направити. Скоріш за все, в першу чергу підвищуватимуться соціальні стандарти – пенсії, зарплати», - сказав він.

За словами А.КЛЮЄВА, також можуть бути збільшені кошти на інвестування великих інфраструктурних проектів.

Як повідомляв УНІАН, 13 грудня прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ заявив, що він допускає, що держбюджет на 2012 рік може бути прийнятий із розрахунку ціни на газ 400 доларів, але не виключає її перегляду.

12 грудня голова «Газпрому» Олексій МІЛЛЕР заявив, що «Газпром» і НАК «Нафтогаз України» до кінця року угоду щодо газу не підпишуть.

Раніше очікувалося, що переговори між Україною і РФ щодо ціни на газ завершаться в грудні.