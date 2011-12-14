Власенко радить Кузьміну переселитися в камеру №242

Захисник екс-прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО Сергій ВЛАСЕНКО заявляє, що викладені в Інтернеті відео- та фотозображення камери СІЗО, де начебто перебуває лідер партії «Батьківщина», не мають нічого спільного з дійсністю.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні журналістам.

С.ВЛАСЕНКО відмовився коментувати ці відео та фото, посилаючись на те, що не бачив їх. Після того, як журналісти продемонстрували йому ці зображення, С.ВЛАСЕНКО лише розсміявся. «Ну ви що? Пробачте, але це називається «брєд та маразм». Це не камера, у якій перебувала ТИМОШЕНКО», - сказав він.

С.ВЛАСЕНКО також заперечив заяви першого заступника генпрокурора Рената КУЗЬМІНА про те, що начебто Ю.ТИМОШЕНКО перебуває у дуже зручній камері. «Я би радив КУЗЬМІНУ переселитися у камеру СІЗО 242 і хай там сидить. Якщо там такі гарні умови, то нехай переїздить», - додав він.

С.ВЛАСЕНКО розповів, що був у двох камерах, у яких знаходилася Ю.ТИМОШЕНКО. «Це приміщення площею метрів 15, два абсолютно стандартні ліжка. Там старезні вікна з великими щілинами, туалет відгороджений у камері, відгороджений не до стелі, а трохи вище людського зросту. Також там є стіл, дві табуретки. Ремонт, напевно, там не робився з часів, коли ТИМОШЕНКО там перебувала вперше», - додав захисник.