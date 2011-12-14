Судді повідомили з СІЗО, що Тимошенко сама відмовилася їхати на слухання

Представники державного обвинувачення вважають за можливе продовжити розгляд апеляційної скарги екс-прем’єра Юлії ТИМОШЕНКО без її участі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час засідання заявив представник держобвинувачення, прокурор Олександр МИКИТЕНКО.

Він зауважив, що є довідка, яка свідчить про можливість участі Ю.ТИМОШЕНКО в судовому розгляді, яка засвідчена лікарями.

«Ми вважаємо, що всі можливості для участі засудженої ТИМОШЕНКО в апеляційному розгляді існують. Тому ми вважаємо, що є всі можливості продовжити розгляд без її участі», - сказав О.МИКИТЕНКО.

До цього головуюча у справі екс-прем’єр-міністра суддя Апеляційного суду Києва Олена СІТАЙЛО нагадала, що сьогодні Ю.ТИМОШЕНКО не була доставлена до суду і звернулася з письмовою заявою, що стан її здоров’я не дозволяє їй брати участь в судовому розгляді.

Крім того, Ю.ТИМОШЕНКО сказала, що вчора з 16-ї до 18-ї години у неї була зустріч з Сергієм ВЛАСЕНКОМ та Євгенією КАРР в ізоляторі СІЗО, перебування в якому і підтверджує її незадовільний стан здоров’я.

В той же час, за словами О.СІТАЙЛО, сьогодні о 07.45 було проведено обстеження Ю.ТИМОШЕНКО, яке підтвердило, що загальний стан та об’єктивні дані здоров’я Ю.ТИМОШЕНКО без змін.

Крім того, о 8-й годині ранку представники СІЗО попередили Ю.ТИМОШЕНКО про необхідність зібратися та бути готовою до виїзду о 9.00 до Апеляційного суду. Однак Ю.ТИМОШЕНКО відмовилась це зробити.

Суддя на підставі всіх документів, наданих СІЗО, зробила висновок, що «протипоказань до участі в засіданні ТИМОШЕНКО немає».

Зі свого боку захисник Б.ТИМОШЕНКО Юрій СУХОВ наголосив, що довідка, яка була надана в СІЗО, не підписана лікарями, і тому не є підставою для винесення рішення, що Ю.ТИМОШЕНКО може брати участь в засіданні.

Крім того, він наголосив, що у сторони захисту є ще низка клопотань, однак колегія суддів чомусь ігнорує це і поставила на обговорення питання про можливість оголошення перерви, щоб була змога для Ю.ТИМОШЕНКО прибути до суду.

В свою чергу суддя О.СІТАЙЛО наголосила, що сьогодні вже завершився робочий день і всі свої клопотання захист зможе оголосити під час наступного засідання.