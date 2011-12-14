Кириленко досі твердить, що за свободу для Юлі БЮТ сплатить будь-яку ціну

Колишній голова фракції «БЮТ-Батьківщина» Іван КИРИЛЕНКО вважає, що можливості звільнити лідера партії “Батьківщина” Юлію ТИМОШЕНКО з ув’язнення за рахунок переговорів та пошуку компромісу вичерпано.

Про це він сказав в інтерв’ю агентству УНІАН.

За словами І.КИРИЛЕНКА, фракція робила все, щоб звільнити Ю.ТИМОШЕНКО.

“Ми робили пікети, блокували трибуни, ми подавали законопроекти щодо декриміналізації, ми десятки разів були за столом переговорів, усі світові лідери звернулися із вимогою про звільнення ТИМОШЕНКО. Це нічого не дало. На превеликий жаль, можливості звільнити нашого лідера за рахунок переговорів та пошуку компромісу вичерпалися. Підкреслю ще раз: вичерпалися. Як вичерпалися і мої можливості як людини, яка позиціонується як переговорник”, - наголосив І.КИРИЛЕНКО.

Він сказав: “Слід визнати: мої зусилля на цьому поприщі успіхом не увінчалися. А це значить, потрібні нові підходи. Негайно потрібні нові підходи, свіжі дії, альтернативні, неординарні рішення”.

За його словами, “саме для цієї місії найбільше відповідає мій друг по партії та фракції Андрій КОЖЕМ’ЯКІН”.

І.КИРИЛЕНКО повідомив, що зосередиться «на тому напрямку, на якому ми сьогодні дещо відстали” - йдеться про підготовку до виборів у центральному штабі.

Він назвав неправдою розмови про те, що у партії “Батьківщина” є протистояння між різними групами та особистостями. “Це – неправда. Це все, що працює на підрив партії. Звичайно, у кожній сім’ї трапляються суперечки, непорозуміння. Але фракція монолітна”, - запевнив І.КИРИЛЕНКО.

На уточнююче запитання про те, що його на посаді голови фракції змінив А.КОЖЕМ’ЯКІН саме тоді, коли І.КИРИЛЕНКО заявив, що фракція готова голосувати за непопулярні рішення влади (включно із бюджетом та законом про ринок землі), якщо вони будуть у пакеті з рішенням про звільнення ТИМОШЕНКО, екс-лідер «БЮТ-Батьківщини» відповів: “Була така історія. Коли з відчаю, після чергових багатогодинних безрезультатних переговорів був запропонований і такий варіант”.

При цьому І.КИРИЛЕНКО зауважив, що такий варіант “був запропонований не мною, а головуючим на нараді (ймовірно, він має на увазі голову Верховної Ради Володимира ЛИТВИНА - УНІАН)”.

Колишній голова фракції «БЮТ-Батьківщина» сказав: “І я відразу з цим погодився. Бо повторю ще раз: я і всі мої товариші по фракції не знаємо ціни, яку б ми не заплатили, щоб Юлія була на свободі. Але знову була навпроти глуха стіна мовчання”.

При цьому він визнав, що висловив таку пропозицію і публічно, на прес-конференції, але “це вже було за межами моїх повноважень”, бо “фракція на такі рішення мене не уповноважувала”. “Керівник фракції - як сапер, він не має права на помилку, він може помилитися тільки один раз. Дійсно, тут була дилема: а як же захист людей? Адже Юля завжди боролася за права простих людей”, - додав І.КИРИЛЕНКО.

Говорячи про закон про вибори народних депутатів, І.КИРИЛЕНКО зазначив, що йому невідома позиція з цього приводу Ю.ТИМОШЕНКО.

Відповідаючи на запитання про долю партії «Реформи і порядок», оскільки участь блоків у виборах до ВР не передбачена новим законом, І.КИРИЛЕНКО сказав, що “вони повинні визначитися - або вони стають членами “Батьківщини”, що дуже бажано, або самостійно йдуть по мажоритарці, як представники своїх партій, чого б особисто мені дуже би не хотілося”.

Він зазначив, що незабаром відбудеться з’їзд партії, і наголосив, що “активно узгоджуються кандидати від опозиції по мажоритарних округах”.

“Узгоджуємо вдумливо, через праймеріз, через соціологію. Треба, щоб людина виграла. Ціна питання цієї перемоги дуже висока”, - заявив І.КИРИЛЕНКО.

Повний текст інтерв’ю І.КИРИЛЕНКА розміщено на сайті УНІАН.