У Яценюка стверджують, що їм відома вимога Росії у газових переговорах

«Фронт змін» заявляє, що Росія в обмін на зниження ціни на газ вимагає від Києва фактично здачі української газотранспортної системи.

Про це йдеться у переданій УНІАН заяві партії.

«Фронту Змін» стало відомо про перебіг переговорів у Москві. За ціну на газ в 250 доларів за тисячу кубічних метрів, яку озвучив сьогодні на прес-конференції Президент Віктор ЯНУКОВИЧ, Росія вимагає від Києва фактично здачі української газотранспортної системи. Разом із землею - це все, що залишилося в України», - підкреслюється в заяві.

Зокрема, за даними партії, «російський пакет» включає створення газотранспортного консорціуму на умовах 50% на 50%, вступ України до ЄврАзЕс та Митного союзу, денонсацію Києвом угоди про участь України в Європейському енергетичному співтоваристві та передачу під контроль Москви усього українського внутрішнього ринку газу, включаючи розподільчі мережі». «Ані Брюсселю, ані Вашингтону в консорціумі місця немає», - зазначили у «Фронті змін».

Як вважають у партії, «це план із завершення формування російської енергетичної та політичної монополії на пострадянському просторі».

Після цього, переконані у «Фронті змін», Президент України «може просто віднести ключі від свого кабінету на Банковій в Кремль».

«Сьогодні Віктор ЯНУКОВИЧ загнав себе вже навіть не в глухий кут. Він уже опинився у пастці. І з цієї пастки він не вибереться сам і може затягнути в неї всю країну, яка зупинилася за крок від прірви.

Єдиним виходом, який іще може врятувати Президента і Україну, є добровільна відставка Віктора ЯНУКОВИЧА», - йдеться у заяві «Фронту змін».

У партії також вважають, що В.ЯНУКОВИЧ повинен оголосити про звільнення уряду, проведення дострокових парламентських та президентських виборів.