Облрада здихалася конфліктного депутата

21 грудня сесія Луганської обласної ради підтримала рішення про дострокове припинення повноважень депутата Владислава КРИВОБОКОВА, члена депутатської групи КПУ.

Як передає кореспондент УНІАН, проти цього рішення проголосував лише один депутат, четверо – утрималися.

Напередодні сесії В.КРИВОБОКОВ подав заяву про складання депутатських повноважень. На сесії голова облради Валерій ГОЛЕНКО доповів депутатам, що заяву В.КРИВОБОКОВА було розглянуто напередодні президією обласної ради, після чого було ухвалено рішення про включення цього питання до порядку денного сесії.

В.ГОЛЕНКО також повідомив, що В.КРИВОБОКОВ на засіданні президії не присутній, але дав пояснення по телефону.

За словами В.ГОЛЕНКА, заяву В.КРИВОБОКОВ подав у зв`язку з рішенням суду за позовом «Луганськтепловоз» до нього і до газети «ХХІ век» через статтю «Відродимо завод – відродимо місто?», у якій, за словами В.КРИВОБОКОВА, який є автором статті, були викладені його думки, переконання, критична оцінка певних фактів і недоліків, що стосуються діяльності окремих осіб підприємства, а не діяльності ВАТ «ХК «Луганськтепловоз» у цілому. Суд ухвалив рішення стягнути зі співвідповідачів – газети і В.КРИВОБОКОВА - 500 тис. грн. як компенсацію позивачеві, по 250 тис. з кожного. В.ГОЛЕНКО повідомив, що В.КРИВОБОКОВ обурений рішенням суду.

Сесія ухвалила рішення, незважаючи на те, що В.КРИВОБОКОВ був на засіданні відсутній.

У коментарі кореспонденту УНІАН член депутатської групи КПУ обласної ради Максим ЧАЛПЕНКО повідомив, що до початку сесії питання відставки В.КРИВОБОКОВА було ними розглянуто, і його заява про складання повноважень була підтримана. Мотиви рішення В.КРИВОБОКОВА комуністи не розголошують. Водночас депутати-регіонали заявляють, що дійсна причина – це конфлікт між В.КРИВОБОКОВИМ і лідером луганських комуністів, народним депутатом Спиридоном КІЛІНКАРОВИМ.

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Як раніше повідомлялося, 17 листопада В.КРИВОБОКОВ заявив, що готовий накласти на себе руки будь-яким способом, якщо Україна вступить у Європейський Союз. У заяві депутат, цитуючи кодекс самурая, пропонує парі політикам, котрі є прихильниками євроінтеграції. У ньому депутат також зазначає, що знаходиться при повному розумі і тверезому стані.

5 грудня У Луганську припинили трансляцію замовленого В.КРИВОБОКОВИМ ролика, що рекламує Євразійське економічне співтовариство (ЕврАзЕС). У цьому ролику кілька пар рук спочатку руйнують пазли у вигляді карти України, Росії, Білорусі і Казахстану, а потім його збирають під логотипом ЄврАзЕС.

24 листопада народний депутат України, голова підкомітету Верховної Ради з питань реклами Олена КОНДРАТЮК висловила занепокоєння з приводу бездіяльності влади в Луганську і на державному рівні з приводу трансляції на регіональних телеканалах Луганська рекламного ролика ЄврАзЕС.

Як зазначає депутат, в рекламному ролику присутній державний символ України - Державний прапор, а також державні символи інших держав, що є порушенням вимог статті 8 Закону України «Про рекламу».