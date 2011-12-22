Наливайченко вимагає скликати засідання КОД

Голова політради партії «Наша Україна» Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО вимагає провести засідання Комітету опору диктатурі для обговорення пропозиції лідера партії «Батьківщини» Юлії ТИМОШЕНКО щодо формування єдиного виборчого списку опозиції на парламентські вибори.

Про це повідомляє прес-служба партії.

«Я закликаю усіх лідерів опозиційних партій підтримати цю ініціативу, яка в умовах авторитарного наступу влади дає найбільше шансів опозиції для того, щоб забезпечити чесні вибори та перемогти на парламентських виборах у 2012 році», - сказав В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

Він звертається особисто до лідера «Фронту Змін» Арсенія ЯЦЕНЮКА та першого заступника голови партії «Батьківщина» Олександра ТУРЧИНОВА: «Сьогодні не можна відмовчуватися та зволікати, час взяти на себе відповідальність. Опозиційні політики мають показати людям свою рішучість реально протидіяти правлячому режиму та спроможність об’єднатися для цієї головної мети, поступившись партійними амбіціями».

На переконання В.НАЛИВАЙЧЕНКА, об’єднання опозиційних сил на основі спільної політичної програми та єдиного виборчого списку кандидатів і висунення єдиних опозиційних кандидатів на округах дозволить мобілізувати підтримку більшості громадян, які проти антинародної політики режиму, а також уникнути втрати голосів на користь партій влади.

Як повідомляв УНІАН, про обов’язок опозиції піти на парламентські вибори 2012 за єдиним виборчим списком В.НАЛИВАЙЧЕНКО заявив ще 25 листопада в ефірі програми «Шустер Live». Тоді він наголосив, що «це стосується і повного узгодження кандидатів по мажоритарних округах, і формування єдиного виборчого списку від опозиційних сил на базі Комітету опору диктатурі».