Пшонка запевняє, що Тимошенко знімали законно

Відеозйомки у камері Лук’янівського СІЗО, де перебуває екс-прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО, здійснювалися на законних підставах, заявив журналістам генеральний прокурор України Віктор ПШОНКА.

Як передає кореспондент УНІАН, він сказав: «Як вони з’явилися в Інтернеті, це треба з’ясувати. Є таке звернення і є таке доручення з’ясувати, але самі зйомки були законні, їх ініціював перший заступник головного санітарного лікаря України, який входив до комісії Міністерства охорони здоров’я. Він висловив думку, що необхідно зафіксувати палату, де знаходиться ТИМОШЕНКО, і камеру – там фотографували і зняли. Пенітенціарна служба на це має право, вони це зробили».

В.ПШОНКА підкреслив, що «на зображеннях відображено камеру, де спочатку знаходилась ТИМОШЕНКО, і палату, де вона перебуває зараз в медичній частині СІЗО».