Регіонал з трибуни ВР заявив, що урядом керував Віктор Федорович Тимошенко

Народний депутат України Владислав ЛУК’ЯНОВ (фракція Партії регіонів) обмовився і сказав, що в 2003-2004 роках урядом керував «Віктор Федорович Тимошенко».

Як передає кореспондент УНІАН, під час виступу з трибуни у ході обговорення проекту бюджету на 2012 рік В.ЛУК’ЯНОВ розповідав про успіхи уряду у 2003-2004 роках. Він зазначив, що в цей період «економікою керував прем’єр-міністр України Віктор Федорович Тимошенко».

Після цих слів в сесійній залі стояв суцільний регіт.

В.ЛУК’ЯНОВ продовжив виступ, виправившись, що урядом керував Віктор ЯНУКОВИЧ.