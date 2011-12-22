Регіонал з трибуни ВР заявив, що урядом керував Віктор Федорович Тимошенко
16:58, 22 грудня 2011Політика
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Лук`янов викликав регіт в залі
Народний депутат України Владислав ЛУК’ЯНОВ (фракція Партії регіонів) обмовився і сказав, що в 2003-2004 роках урядом керував «Віктор Федорович Тимошенко».
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Як передає кореспондент УНІАН, під час виступу з трибуни у ході обговорення проекту бюджету на 2012 рік В.ЛУК’ЯНОВ розповідав про успіхи уряду у 2003-2004 роках. Він зазначив, що в цей період «економікою керував прем’єр-міністр України Віктор Федорович Тимошенко».
Після цих слів в сесійній залі стояв суцільний регіт.
В.ЛУК’ЯНОВ продовжив виступ, виправившись, що урядом керував Віктор ЯНУКОВИЧ.
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