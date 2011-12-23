Литвин - про нардепів: пооформляли собі пенсії і починають боротися за народ

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН шкодує, що не запропонував привести пенсії народних депутатів до рівня пенсій звичайних громадян.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час ранкового пленарного засідання парламенту, коментуючи заяву члена фракції «БЮТ-Батьківщина» Володимира ЯВОРІВСЬКОГО, що вчора «відбулося шулерство, до якого вдався голова Верховної Ради».

В.ЯВОРІВСЬКИЙ зауважив, що пільги депутатам були призупинені на рік бюджетом, замість того, щоб ухвалити окремий закон з цього приводу.

Він додав, що фракція «БЮТ-Батьківщина» не голосувала за держбюджет на 2012 рік, оскільки він є антисоціальним, і наступної сесії вимагатиме ухвалення повноцінного закону про скасування пільг депутатам.

Реагуючи на це, В.ЛИТВИН зауважив, що «декому потрібен лише процес, а йому потрібне рішення».

«Я прекрасно розумію, що за цим процесом, за цими голосними криками рішення не буде прийняти», - сказав він.

За словами В.ЛИТВИНА, дійсно, бюджетом призупиняються пільги для депутатів лише на рік. «Прийдуть розумніші - нехай приймають рішення. Я єдине, що не зробив, щоб депутатам, які мають пенсію та її оформили, а зараз починають боротися проти пільг, а оформили собі великі пенсії, встановили такі пенсії, як людям. Бо пооформляли собі пенсії і починають боротися за народ», - сказав він.

В цілому ж В.ЛИТВИН оцінив рішення про призупинення пільг як позитивне, оскільки «люди перестали плювати на Верховну Раду хоч у цьому плані».