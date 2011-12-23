Попов узяв участь у засіданні комісії із залучення інвесторів

Голова Київської міської держаної адміністрації Олександр Попов взяв участь у засіданні постійно діючої конкурсної комісії із залучення інвесторів до фінансування будівництва, реконструкції, реставрації об’єктів житлового та нежитлового призначення, незавершеного будівництва, інженерно-транспортної інфраструктури міста.

Як повідомляє прес-служба КМДА, на засідання цього разу було винесено рекордну кількість питань. Зокрема, розглядались питання щодо будівництва четвертої лінії метрополітену на основі механізму державно-приватного партнерства (концесії), проектів будівництва «Київ-Сіті», тунелів, встановлення атракціону «Колесо огляду», встановлення туристично-інформаційних центрів тощо.

«Як ви знаєте, нещодавно Київська міська рада затвердила Стратегію розвитку Києва до 2025 року. Проекти, які ми сьогодні розглядаємо, можна розцінювати як конкретні кроки у напрямку її реалізації», – зазначив Олександр Попов.